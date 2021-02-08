Ученые пришли к выводу, что на появление коронавируса SARS-CoV-2 могли повлиять изменения климата. Ученые собрали доказательства.

Ученые из Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета заметили связь между конфигурацией климата в Южном Китае и вспышкой вируса SARS-CoV-2, вызвавшего мировую пандемию COVID-19.

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Используя записи температуры, осадков и облачного покрова ученые создали карту растительности мира, какой она была 100 лет назад. После этого исследователи изучили информацию о растительных домах летучих мышей в мире, чтобы правильно распределить каждый вид в начале 1900 годов.

Что заметили ученые:

За последние 100 лет произошли масштабные изменения типа растительности в южной китайской провинции Юньнань и прилегающих районах Мьянмы и Лаоса. Повышение температуры, солнечного света и атмосферного углекислого газа изменили естественную среду обитания тропических кустарников, тропических саванн и лиственных лесов. Для летучих мышей, которые в основном живут в лесах, это создало очень благоприятную среду.

В прошлом веке около 40 видов летучих мышей переместились в южную китайскую провинцию Юньнань, принеся с собой около сотни видов коронавируса.

Вместо этого переселение летучих мышей в другие районы привело к новым взаимодействиям между животными и вирусами, в результате чего более вредные вирусы передавались или эволюционировали.

Мировая популяция летучих мышей является "резервуаром" примерно для 3 тысяч различных типов коронавируса. При этом каждое 1 животное является носителем в среднем 2,7 типа коронавирусной инфекции. Большинство из них не проявляют симптомов.

Рост числа видов летучих мышей в конкретном регионе, вызванный изменением климата, может увеличить вероятность того, что там присутствует, передается или развивается вредный для человека коронавирус,

– сообщили ученые.

Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не могут передаваться человеку. Но несколько коронавирусов, которые так мутировали до этого состояния, вероятнее всего, происходят от летучих мышей: ближневосточный респираторный синдром, а также тяжелые острые респираторные синдромы SARS-CoV-1 и SARS - CoV-2.

Исследователи обнаружили горячую точку

Ученые идентифицировали горячую точку, в которой заметили наибольшее разнообразие видов летучих мышей. Интересно, что это является и домом для панголинов. И по одной из версий происхождения SARS-CoV-2, именно они стали промежуточными хозяевами.

Наибольший рост численности летучих мышей из-за оползней географических ареалов / Фото Science

Также ученые обнаружили, что за последние 100 лет изменение климата привело к увеличению числа видов летучих мышей в регионах вокруг Центральной Африки и разбросанных участков в Центральной и Южной Америке.