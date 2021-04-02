Изменения в оплате больничных: какие нововведения ждут украинцев
Фонд социального страхования Украины будет продолжать оплачивать больничные как до, так и после 30 июня. Но внесут изменения в законодательство.
Источник:Правительственный портал
Ведомство отреагировало на публикации в СМИ и сделало разъяснения изменений в законодательстве по 30 июня 2021 года, согласно которым в Украине будут оплачиваться только больничные, выданные на время прохождения реабилитационного лечения.
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Внесенные изменения имели целью расширение страховых случаев периодом реабилитационного лечения. Кроме того, не были внесены изменения в часть второй статьи 22 базового закона, в котором также идет речь о предоставлении пособий по временной потере трудоспособности в случае болезней и травм,
– отметили в Фонде социального страхования Украины.
Чтобы устранить эти ошибки уже зарегистрировали все необходимые законопроекты.
"Фонд социального страхования Украины продолжит обеспечивать страховую защиту на случай болезни, травмы, самоизоляции от COVID-19 и тому подобное – как до, так и после 30 июня", – заверили в ведомстве.
Что известно об электронных больничных
- В 2020 году 13 миллионов украинцев получили электронную медицинскую карточку по программе цифровизации системы здравоохранения.
- Тестовый запуск электронного больничного в Украине планировался с лета 2020 года.
- Министерство здравоохранения планирует реализовать в 2021 году интеграцию системы электронного кабинета пациента с цифровым приложением "Дия".
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