Фонд социального страхования Украины будет продолжать оплачивать больничные как до, так и после 30 июня. Но внесут изменения в законодательство.

Ведомство отреагировало на публикации в СМИ и сделало разъяснения изменений в законодательстве по 30 июня 2021 года, согласно которым в Украине будут оплачиваться только больничные, выданные на время прохождения реабилитационного лечения.

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Внесенные изменения имели целью расширение страховых случаев периодом реабилитационного лечения. Кроме того, не были внесены изменения в часть второй статьи 22 базового закона, в котором также идет речь о предоставлении пособий по временной потере трудоспособности в случае болезней и травм,

– отметили в Фонде социального страхования Украины.

Чтобы устранить эти ошибки уже зарегистрировали все необходимые законопроекты.

"Фонд социального страхования Украины продолжит обеспечивать страховую защиту на случай болезни, травмы, самоизоляции от COVID-19 и тому подобное – как до, так и после 30 июня", – заверили в ведомстве.

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