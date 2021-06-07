Во время селекторного совещания в Офисе Президента Украины заявили, что в стране "продолжает наблюдаться положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19". Показатели лучше, чем на прошлой неделе.

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Как изменилась ситуация в стране по сравнению с прошлой неделей:

Сейчас в стране 11 294 занятых COVID-койки, что почти на 32% меньше чем на прошлой неделе.

Количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% – сейчас от болезни лечатся 81 927 больных.

Наблюдается также снижение количества госпитализаций и смертности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас все области Украины находятся в желтой зоне карантина.

Темпы вакцинации ускорились

Во время совещания Шмыгаль добавил, что в Украине наращиваются темпы вакцинации населения против COVID-19. За прошедшую неделю удалось вакцинировать 240 543 украинца.

Всего в Украине уже провели 1 388 124 прививки против коронавируса. Первую дозу получили 1 241 006 человек, а завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы препарата – 147 118.

Денис Шмыгаль "Вторые выходные подряд работали центры массовой вакцинации, на этот раз в 10 городах Украины. Благодаря, в частности, центрам вакцинации в течение выходных вакцинировались почти 65 тысяч человек. Мы планируем в дальнейшем расширять кампанию по вакцинации, поэтому призываю местные власти способствовать открытию таких заведений в регионах".

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