Благодаря тому, что в арсенале врачей появилось гораздо больше средств для спасения жизней, общая смертность пациентов в отделениях интенсивной терапии постепенно снижается.

Источник: NHS

Как происходило исследование

Ученые провели обзор 52 исследований, содержащих данные о 43 128 пациентов с COVID-19, которым нужна была госпитализация в отделении интенсивной терапии. В обзор вошли отчеты из 25 стран о выздоровлении и летальных исходах таких больных с января по октябрь 2020 года.

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Снижение смертности от коронавируса

Анализ данных выявил положительную тенденцию: если в начале пандемии смертность пациентов в реанимациях достигала 60%, то к маю она снизилась до 42%, а к октябрю – до 36%. Максимально низкой смертность больных с тяжелым течением COVID-19 была зафиксирована в июле-июне – 27%.

Это общемировые показатели, которые отличается от показателей в разных странах и популяциях. Так, в Европе средняя смертность пациентов в реанимациях составляет 33,4%, в США – 40%. А на Ближнем Востоке – в Иране, Кувейте, Йемене, – 61,9%. В то же время в Австралии смертность тяжелых больных с COVID-19 беспрецедентно низкая – всего 10,6%.

Почему уменьшилась смертность от COVID-19

По мнению авторов исследования, тенденция к снижению смертности пациентов в реанимациях в первую очередь связана с тем, что сейчас у врачей гораздо больше средств для спасения, чем в начале пандемии.

дексаметазон мог значительно улучшить показатели выживаемости;

изменились подходы к лечению больных, нуждающихся в кислородной поддержке;

широко применяются препараты для снижения рисков образования тромбов.

В Австралии и Новой Зеландии, где власти выбрали очень жесткую стратегию борьбы с пандемией почти по китайскому сценарию, низкая смертность связана в первую очередь с ограничительными мерами.