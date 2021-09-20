Как изменилась смертность в Украине по сравнению с 2020 годом: актуальные данные

В Государственной службе статистики обнародовали данные об актуальной демографической ситуации в Украине за январь – июль 2021 года. Так, в июле смертность упала ниже уровня 2020 года.

Всего с начала 2021 года в Украине умерли 396 892 человека. Это на 61 585 смертей больше, чем за январь – июль 2020 года (тогда умерло 334 307 человек).

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В частности в июле умер 46 851 человек. Это меньше чем в июне 2020 года – тогда умерли 47 297 человек.

Кроме того, с начала 2021 года в Украине:

родилось 158 276 человек (годом ранее – 168 751);

миграционный прирост составил 11 655 человек (в прошлом году – 7 075).

Численность имеющегося населения в Украине на 1 августа 2021 года составляла 41 362 393 человека, сообщили в Госстате. С начала 2021 года население Украины сократилось на 225 961 человек (в том числе за июль – на 20 789 человек).



Основные демографические показатели / Фото Госстата

Предварительные данные