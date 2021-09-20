Как изменилась смертность в Украине по сравнению с 2020 годом: актуальные данные
20 сентября 2021 , 17:49Читати новину українською
Источник:Госстат
В Государственной службе статистики обнародовали данные об актуальной демографической ситуации в Украине за январь – июль 2021 года. Так, в июле смертность упала ниже уровня 2020 года.
Всего с начала 2021 года в Украине умерли 396 892 человека. Это на 61 585 смертей больше, чем за январь – июль 2020 года (тогда умерло 334 307 человек).
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В частности в июле умер 46 851 человек. Это меньше чем в июне 2020 года – тогда умерли 47 297 человек.Справка. Численность имеющегося населения в Украине на 1 августа 2021 года составляла 41 362 393 человека, сообщили в Госстате. С начала 2021 года население Украины сократилось на 225 961 человек (в том числе за июль – на 20 789 человек).
Кроме того, с начала 2021 года в Украине:
- родилось 158 276 человек (годом ранее – 168 751);
- миграционный прирост составил 11 655 человек (в прошлом году – 7 075).
Основные демографические показатели / Фото Госстата
Предварительные данные
- За 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год (тогда умерло 581 114 человек).
- Численность имеющегося населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек.
- За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.
- По официальной информации Госстата, в 2020 году от 19 умерло 20 709 украинцев.
- Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.