Как изменились симптомы коронавируса с начала пандемии: исследование

Ученые проанализировали, как симптомы коронавируса меняются со временем. Исследование охватило период с апреля 2020 по август 2021 года.

Как изменилась симптоматика COVID-19

Специалисты изучили истории болезни 27,7 тысячи жителей Великобритании, которые переболели коронавирусом в указанный период.

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В менее чем половины больных были хоть какие-то симптомы

В 48% исследованных случаев пациенты испытывали какие-то симптомы. Они менялись с течением времени, отражая изменения в преобладании того или иного варианта COVID-19.

Также играли роль случайные изменения, например, сезонные эпидемии, открытие школ или начало программы по вакцинации населения.

высокая температура,

длительный кашель,

потеря обоняния или вкуса.

Высокая температура и головная боль – приоритетные симптомы

Сначала большинство жалоб были ограничены классическими симптомами:

После того, как в мае 2021 года стал преобладать вариант Дельта, увеличилось количество инфицированных пациентов, которые жаловались на головную боль и температуру.

Несмотря на то, что ряд симптомов более выражены относительно каждого из штаммов, демографической группы или статуса вакцинации, разницу между симптоматикой можно оценить как небольшую.

При этом прививка уже первой дозой вакцины от коронавируса сильно снижает шансы проявления симптомов у больного.