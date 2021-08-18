Как изменилось образование медиков за время независимости: интервью с профессором

Медицина – сфера, которая касается всех. Трудно найти человека, который за свою жизнь не нуждался в медицинской помощи. Реформирование медицины, в частности, медицинского образования за годы независимости происходило в соответствии с экономическими условиями – это если мыслить логически, или вопреки – если смотреть реально.

Чтобы оценить изменения, которые произошли в медицинском образовании за тридцать лет, мы поговорили с профессором, заведующим кафедрой госпитальной хирургии Львовского медицинского университета Кобзой Игорем Ивановичем. Профессор оперирует более 40 лет, обучает студентов сосудистой хирургии и до сих пор с огнем в глазах рассказывает, как менять медицинское образование, чтобы специалисты не эмигрировали, а украинцы получали качественные услуги.

К теме От 90-х до сегодня: как менялась украинская медицина

По данным Индекс здоровья. Украина, почти каждый пятый украинец не пошел к врачу, потому что не доверяет медикам. Скорее поедут заграницу, да дорого. Парадокс, но за рубежом работает много наших, украинских специалистов, которые учились здесь, практиковались, но из-за низкой зарплаты – решили эмигрировать.

"Вот перечень стран, где работают наши работники, они научились здесь, в мединституте, но оперируют сейчас в этих странах. Наша зарплата отличается с некоторыми странами в десять раз, с Польшей вдвое",

– рассказывает Игорь Кобза и протягивает подготовленный список.

Студенты Игоря Кобзы оперируют в разных странах мира / Фото 24 канал

Игорь Иванович рассказывает, что наш студент спокойно подтверждает квалификацию за рубежом, если здесь имеет даже средние баллы.

В то же время если анализировать критически, то, изменить подход к изучению, например, сосудистой хирургии все-таки необходимо.

Сколько времени и практики у студентов сосудистой хирургии

Игорь Кобза рассказал, что в Европе учат сосудистой хирургии 7 лет. То есть, после окончания медицинского института еще 7 лет обучения сосудистой хирургии. В некоторых странах 4-5 лет.

Зато в Украине учат 3 месяца, так было еще во времена Советского Союза, так есть до сих пор.

Кроме того, у них есть установленная норма количества операций, которые должен выполнить студент, 120 – 270 реконструктивных операций. То есть, для того, чтобы стать сосудистым хирургом студент должен выполнить определенное количество самостоятельных операций и определенное количество – быть ассистентом.

У нас никакой операции нет в требованиях, только 3 месяца обучения. Мне стыдно, но несмотря на это, у нас есть много способных студентов,

– добавил Игорь Кобза.

Почему врачи после учебы уезжают за границу

Нет градации в зарплатах – это первое, второе – никто не проверяет, как работают эти специалисты. У нас могут быть специалисты, которые активно не проводят операции, берут дежурства и получают зарплату и их никто не увольняет. Зарплата не зависит от количества проведенных операций, а главное качества их проведения.

Кобза Игорь – профессор, сосудистый хирург “Мы делаем тяжелые реконструктивные операции, чтобы спасти человеку ногу, при гангрене, а цена ампутации ноги примерно такая же, как цена реконструктивной операции. Ампутацию делать 15 минут и выполнить ее может любой хирург, даже не сосудистый, а реконструктивную операцию надо учиться делать 4 – 5 лет, а кто-то и за 20 не сможет ее качественно сделать. А цена таких операций одинакова, так какая тут мотивация?”

Неоценимые специалисты, потрепанные коридоры

У нас есть много хороших людей и высокопрофессиональных хирургов. Вот, например, на конференцию к нам приезжал профессор из Израиля, читать лекцию, было у нас еще полчаса времени перед ее началом и я предложил пройтись по отделениям, показать, как мы работаем, он был поражен – сначала в каких условиях мы работаем, а потом тем, какие операции выполняем, он просил, может ли своих интернов отправить к нам, чтобы они поучились, – рассказывает Игорь Кобза.

Когда мы шли в кабинет профессора то обратили внимание на состояние помещений клинической больницы. Именно здесь проводят сложнейшие операции, здесь работают лучшие хирурги, а вот антураж в коридоре напоминает фильм ужасов.

Отделение сосудистой хирургии клинической больницы / Фото 24 канал

Из 300 уникальных операций на сосудах в мире – 30 делают здесь

Игорь Кобза рассказывает, что в отделении сосудистой хирургии Мединститута проводят действительно уникальные операции. Если в мире подобных выполняют 300, то у нас из их числа 30.

Когда я приезжаю за границу и рассказываю, какие операции, я выполняю, то на меня смотрят, как на супер богатого человека,

– с улыбкой говорит Игорь Кобза.

Так лишь в день разговора с профессором, он выполнил 3 операции на сонных артериях – это предупреждение инсульта.

Что такое НСЗУ? Национальная служба здоровья Украины – центральный орган исполнительной власти. Ведомство является распорядителем бюджетных средств в сфере государственных финансовых гарантий. НСЗУ не имеет права издавать нормативно-правовые акты, а может лишь вносить предложения. Именно НСЗУ осуществляет мониторинг, анализирует и прогнозирует потребности населения в медицинских услугах, является заказчиком медицинских услуг и отвечает за их стратегические закупки по Программе медицинских гарантий. Что такое программа медицинских гарантий и когда она появилась в независимой Украине – объясним дальше.

Краткая хронология развития медицины за время независимости

Что такое три операции, цена их в среднем колеблется от 15 тысяч евро до 20 тысяч евро. Какая у нас оплата за эти операции я не знаю. Не знаю даже, в НСЗУ ли записана такая операция.

Источник: Общественное COMONS

Советская "система Семашка" , которая сохранялась в Украине длительное время, была чуть ли не идеальной в теории и абсолютно нереальной на практике. Система предусматривала финансирование учреждений здравоохранения по количеству койко-мест.

, которая сохранялась в Украине длительное время, была чуть ли не идеальной в теории и абсолютно нереальной на практике. Система предусматривала финансирование учреждений здравоохранения по количеству койко-мест. 90-е годы называют периодом адаптации нового национального законодательства под систему Семашко. Тогда работникам социальной сферы, в частности медикам, долго задерживали зарплату.

называют периодом адаптации нового национального законодательства под систему Семашко. Тогда работникам социальной сферы, в частности медикам, долго задерживали зарплату. Первые признаки реформирования медицины появились в 2000 годах – начался переход на новую модель первичной медико-санитарной помощи, в основе которой стали принципы семейной медицины.

– начался переход на новую модель первичной медико-санитарной помощи, в основе которой стали принципы семейной медицины. В 2011 году Верховная Рада приняла законопроект "О порядке проведения реформирования системы здравоохранения" в отдельных регионах, в частности в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве. Закон предусматривал увеличение количества амбулаторий, перепрофилирование специализированных учреждений, организацию госпитальных округов, бюджетное финансирование по видам медицинского обслуживания, программно-целевые методы в расходах на здравоохранение.

Реформу раскритиковали, а затем не завершили. Похожие принципы начали внедрять несколько лет спустя.

В 2017 годах украинские медучреждения находились в критическом положении . Так, по результатам проверок Государственной санитарно-эпидемиологической службы, в 2007 году только 29,6% из них были подключены к водопроводу и лишь 21,1% — до канализационной сети. Отмечали также и критическое состояние занятости в системе здравоохранения.

. Так, по результатам проверок Государственной санитарно-эпидемиологической службы, в 2007 году только 29,6% из них были подключены к водопроводу и лишь 21,1% — до канализационной сети. Отмечали также и критическое состояние занятости в системе здравоохранения. С 2016 года Ульяна Супрун будучи и. о министра здравоохранения начала реформировать медицинскую систему и за три года пребывания в должности таки внедрила больше всех других министров изменений за время независимости Украины.

будучи и. о министра здравоохранения и за три года пребывания в должности таки внедрила больше всех других министров изменений за время независимости Украины. В 2017 году начал действовать закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Наконец медицина стала платной, появились тарифы на оплату медицинских услуг.

Со 2 апреля 2018 пациенты получили право выбирать семейного врача.

С 1 апреля 2020 года началась реформа вторичного (специализированного) звена медицинской системы.

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Игорь Кобза – профессор, сосудистый хирург "Относительно Супрун назову несколько положительных моментов звено семейной медицины и внедрение международных рекомендаций, теперь зарубежные рекомендации дойные в Украине".

Реформирование образования медиков

Сейчас система Украинского медицинского диплома постепенно интегрируется с Европейской медицинской системой, суть которой – Болонская система, по которой студенты учатся, по которой оцениваются их знания.

Украина вошла в европейское пространство высшего образования, то есть единого европейского образовательного пространства всех стран, участвующих в Болонском процессе в сфере высшего образования.

Сейчас интегрированный тестовый экзамен ШАГ для медиков происходит в три этапа:

Шаг-1 – экзамен по дисциплинам фундаментальной подготовки, который сдается на третьем курсе и охватывает обычно 9 дисциплин.

Шаг-2 – сдается на последнем курсе – охватывает вопросы по дисциплинам профессиональной подготовки специалистов.

Шаг-3 – сдается во время обучения в интернатуре – экзамен должен оценить соответствие уровня компетентности специалистов с высшим образованием и является обязательным для аттестации интернов.

Как улучшить медицинское образование в Украине

Игорь Кобза – профессор, сосудистый хирург "Специалистов следует проверять, как Президента, каждые 5 лет. Это человеческая жизнь, специалиста стоит проверять, во всем мире каждый врач отчитывается о своей работе – в Польше, например, как только отошли от совка, издали указ – за 5 лет хирург должен выполнить не менее 300 реконструктивных операций".

Как только ввели эту норму в стране, ее выполнили лишь 10% специалистов, зато потом половина, а потом и большинство. Почему у нас так не сделать? Сначала это будет небольшой шок, кто-то покинет сосудистую практику, куда-то перейдет, но кто-то и подтвердит свою квалификацию.

Чтобы развить трансплантологию следует начать со студентов

С профессором мы также поговорили и об успехах в трансплантологии. Игорь Кобза провел хорошую аналогию: чтобы строить дом, надо иметь прочную основу.

Основа это что? Сначала это студенты, которые должны остаться в Украине, а не выехать, стены – семейное звено и узкопрофильные специалисты – здесь тоже есть свои нюансы пока что, а трансплантология – это уже крыша,

– подчеркнул Игорь Игоревич.

Трансплантология без хорошей сосудистой хирургии не может быть, там вовлечены еще хорошие нефрологи, иммунологи, аппаратура, которая бы выполняла качественно анализы – на одном может все сломаться.

По словам профессора, в Украине соотношение сосудистых отделений в общехирургические очень малое.

Вот во Львове сосудистая хирургия есть у нас (клиническая больница при мединституте) и сейчас открыли больницу скорой помощи, третья в госпитале. Некоторые области имеют по одному отделении на 20 – 30 коек. А если проверить специалистов этих отделений – то это балласт,

– отметил Игорь Кобза.