Об этом рассказала в эфире 24 канала основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства IDonor" Ирина Заславец. По ее словам, мама мальчика только сейчас смогла впервые за долгое время "выдохнуть".
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Состояние ребенка улучшается
Заславец отметила, что в последний раз видела Максима вчера вечером 23 сентября.
Он просто изменился на глазах. Во вторник утром он был очень бледен, на кислородной поддержке. Было такое ощущение, что в нем почти не было жизни,
– заметила женщина.
После операции буквально через несколько часов парень начал самостоятельно дышать. К нему впустили маму, и он ей сказал, что ему дышится легче.
Родители упали на колени после операции
По словам Заславец, мама мальчика во время операции была "сплошным нервом".
Когда врачи вышли и сказали, что сердце бьется – они с папой так разрыдались, что плакали, кажется, еще минут 5.
После операции Заславец попросила родителей сказать несколько слов для семьи донора – в этот момент они просто стали на колени. Заславец не сразу поняла, что происходит.
Они сказали, что будут благодарить их только на коленях за то, что они спасли их сына,
– пояснила женщина.
Парень начал реализовывать свою мечту
Самая большая мечта мальчика – это, конечно, вернуться домой и обнять бабушку, которую очень любит. Однако также мечтает о том, чтобы стать блогером. Хочет рассказывать людям, каково это – жить с донорским сердцем.
"Мы сделали первое сообщение с призывом присоединиться к его подписчикам. По состоянию на утро уже 3500 подписчиков. Он невероятно радуется", – заверила Заславец.
Первое сообщение Максима / Скриншот из инстаграм-страницы
"Он счастлив, что может наконец пить столько воды, сколько хочет. С болезнью сердце не могло нормально качать кровь, поэтому количество воды для него ограничивали. Она тяжело выводилась из организма", – добавила Заславец.
Как узнали о болезни
В семье Максима есть наследственная проблема с сердцем. Двое братьев парня умерли, им нужна была трансплантация.
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Однако о проблеме со здоровьем Максима узнали только в июле. В конце месяца у парня случился инсульт.
Донора искали активно. Однажды вечером к маме Максима позвонил заведующий отделением кардиохирургии Львовской больницы скорой помощи Роман Домашич.
Сердце мамы просто остановилось, ведь он мог звонить в 2 случаях: либо Максим умер, либо есть донор. Мама решилась, подняла трубку и услышала радостную новость,
– рассказала Заславец.
Родители очень боялись операции, ведь брат Максима пережил трансплантацию сердца в Беларуси, но после нее не пришел в себя. К счастью, Максиму становится все лучше.
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