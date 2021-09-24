Об этом рассказала в эфире 24 канала основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства IDonor" Ирина Заславец. По ее словам, мама мальчика только сейчас смогла впервые за долгое время "выдохнуть".

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Состояние ребенка улучшается

Заславец отметила, что в последний раз видела Максима вчера вечером 23 сентября.

Он просто изменился на глазах. Во вторник утром он был очень бледен, на кислородной поддержке. Было такое ощущение, что в нем почти не было жизни,

– заметила женщина.

После операции буквально через несколько часов парень начал самостоятельно дышать. К нему впустили маму, и он ей сказал, что ему дышится легче.

Справка. Донором стал 54-летний мужчина, скончавшийся от инсульта. Его жена дала согласие на трансплантацию.

Родители упали на колени после операции

По словам Заславец, мама мальчика во время операции была "сплошным нервом".

Когда врачи вышли и сказали, что сердце бьется – они с папой так разрыдались, что плакали, кажется, еще минут 5. Ирина Заславец Основательница ОО Всеукраинская платформа донорства IDonor

После операции Заславец попросила родителей сказать несколько слов для семьи донора – в этот момент они просто стали на колени. Заславец не сразу поняла, что происходит.

Они сказали, что будут благодарить их только на коленях за то, что они спасли их сына,

– пояснила женщина.

Парень начал реализовывать свою мечту

Самая большая мечта мальчика – это, конечно, вернуться домой и обнять бабушку, которую очень любит. Однако также мечтает о том, чтобы стать блогером. Хочет рассказывать людям, каково это – жить с донорским сердцем.

"Мы сделали первое сообщение с призывом присоединиться к его подписчикам. По состоянию на утро уже 3500 подписчиков. Он невероятно радуется", – заверила Заславец.



Первое сообщение Максима / Скриншот из инстаграм-страницы

"Он счастлив, что может наконец пить столько воды, сколько хочет. С болезнью сердце не могло нормально качать кровь, поэтому количество воды для него ограничивали. Она тяжело выводилась из организма", – добавила Заславец.

Как узнали о болезни

В семье Максима есть наследственная проблема с сердцем. Двое братьев парня умерли, им нужна была трансплантация.

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Однако о проблеме со здоровьем Максима узнали только в июле. В конце месяца у парня случился инсульт.

Донора искали активно. Однажды вечером к маме Максима позвонил заведующий отделением кардиохирургии Львовской больницы скорой помощи Роман Домашич.

Сердце мамы просто остановилось, ведь он мог звонить в 2 случаях: либо Максим умер, либо есть донор. Мама решилась, подняла трубку и услышала радостную новость,

– рассказала Заславец.

Родители очень боялись операции, ведь брат Максима пережил трансплантацию сердца в Беларуси, но после нее не пришел в себя. К счастью, Максиму становится все лучше.

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