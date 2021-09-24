"Изменился на глазах": как чувствует себя ребенок, которому впервые пересадили сердце в Украине

В Украине впервые пересадили сердце ребенку – пациентом стал 13-летний Максим. К счастью, его состояние только улучшается после трансплантации. Парень уже взялся реализовывать свою мечту.

Об этом рассказала в эфире 24 канала основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства IDonor" Ирина Заславец. По ее словам, мама мальчика только сейчас смогла впервые за долгое время "выдохнуть".

К теме Две уникальные операции за день: во Львове пересадили сердце ребенку и легкие для взрослого – фото

Состояние ребенка улучшается

Заславец отметила, что в последний раз видела Максима вчера вечером 23 сентября.

Он просто изменился на глазах. Во вторник утром он был очень бледен, на кислородной поддержке. Было такое ощущение, что в нем почти не было жизни,

– заметила женщина.

После операции буквально через несколько часов парень начал самостоятельно дышать. К нему впустили маму, и он ей сказал, что ему дышится легче.

Родители упали на колени после операции

Донором стал 54-летний мужчина, скончавшийся от инсульта. Его жена дала согласие на трансплантацию.

По словам Заславец, мама мальчика во время операции была "сплошным нервом".

Когда врачи вышли и сказали, что сердце бьется – они с папой так разрыдались, что плакали, кажется, еще минут 5. Ирина Заславец Основательница ОО Всеукраинская платформа донорства IDonor

После операции Заславец попросила родителей сказать несколько слов для семьи донора – в этот момент они просто стали на колени. Заславец не сразу поняла, что происходит.

Они сказали, что будут благодарить их только на коленях за то, что они спасли их сына,

– пояснила женщина.

Парень начал реализовывать свою мечту

Самая большая мечта мальчика – это, конечно, вернуться домой и обнять бабушку, которую очень любит. Однако также мечтает о том, чтобы стать блогером. Хочет рассказывать людям, каково это – жить с донорским сердцем.

"Мы сделали первое сообщение с призывом присоединиться к его подписчикам. По состоянию на утро уже 3500 подписчиков. Он невероятно радуется", – заверила Заславец.



Первое сообщение Максима / Скриншот из инстаграм-страницы

"Он счастлив, что может наконец пить столько воды, сколько хочет. С болезнью сердце не могло нормально качать кровь, поэтому количество воды для него ограничивали. Она тяжело выводилась из организма", – добавила Заславец.

Как узнали о болезни

В семье Максима есть наследственная проблема с сердцем. Двое братьев парня умерли, им нужна была трансплантация.

Обратите внимание Трансплантация органов: Украина стала на шаг ближе к упрощению процедуры

Однако о проблеме со здоровьем Максима узнали только в июле. В конце месяца у парня случился инсульт.

Донора искали активно. Однажды вечером к маме Максима позвонил заведующий отделением кардиохирургии Львовской больницы скорой помощи Роман Домашич.

Сердце мамы просто остановилось, ведь он мог звонить в 2 случаях: либо Максим умер, либо есть донор. Мама решилась, подняла трубку и услышала радостную новость,

– рассказала Заславец.

Родители очень боялись операции, ведь брат Максима пережил трансплантацию сердца в Беларуси, но после нее не пришел в себя. К счастью, Максиму становится все лучше.

Как чувствует себя Максим после трансплантации: смотрите видео