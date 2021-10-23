Об этом свидетельствуют данные института и факультета Актуаров, что в Великобритании. Эксперты утверждают, что низкие показатели смертности у пожилых людей свидетельствуют о том, что вакцины помогают остановить серьезные заболевания.

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Как изменилась смертность

Так, уровень смертности среди людей в возрасте от 65 до 85 в сентябре 2021 года был на 0,66% ниже, чем за 10 лет до пандемии.

У людей в возрасте от 85 лет этот показатель еще лучше – на 1,7% ниже среднего за период с 2011 по 2020 год.

Уровень смертности людей старше 65 лет в Англии и Уэльсе опустился ниже уровня перед пандемией благодаря успеху внедрения вакцины против коронавируса,

– объяснили ученые.

Кто умирает чаще

Впрочем, количество взрослых среднего возраста – от 45 до 64 лет – умирают на 7,5% чаще, чем обычно.

Они объяснили это тем, что скачок смертности, "который наблюдался в самые темные дни второй волны", сейчас компенсирован. Поскольку большинство людей старше 65 лет, переживших пик, теперь защищены и были вакцинированы в первую очередь.

Кобус Дэйнил, председатель комитета по прогнозированию смертности этого института, сказал, что вакцинация "наиболее уязвимых сначала, несомненно, спасла больше жизней в целом и уменьшила нагрузки на Национальную службу здравоохранения".

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Предыдущие исследования также свидетельствуют о том, что из-за пандемии увеличилось количество смертей от других болезней, кроме COVID-19. Этим отчасти можно объяснить, почему чаще, чем раньше умирали люди в возрасте до 65 лет.