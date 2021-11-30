Как изменится эффективность вакцин из-за штамма Омикрон

Эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Это связано с появлением нового штамма Омикрон.

Эффективность вакцин снизится

Об этом заявил главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель. Компания уже начала разрабатывать новый препарат.

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По его словам, компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут намного эффективнее в противостоянии штамма Омикрон.

Глава компании считает, что будет значительное падение эффективности. Сейчас нужно дождаться данных, но ученые считают, что "хорошо не будет".

Не существует такой реальности, я думаю, где эффективность была бы на таком же уровне, как было со штаммом Дельта,

– отметил Бансель.

Какая причина

Все из-за наличия большого количества мутаций в шиповидном белке нового штамма COVID и его быстрого распространения. Вакцины, которые уже существуют, вероятно, нужно будет изменить.

В Moderna заявили, что могут выпустить измененную вакцину от нового штамма коронавируса Омикрон. Препарат может быть готов уже в начале 2022 года. Тем временем BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину на эффективность от нового штамма COVID.

Исполнительный директор Moderna добавил, что эксперты не ожидали появление такого варианта как Омикрон еще, по крайней мере, 1 или 2 года.

Штамм коронавируса Омикрон: главное

Его обнаружили 24 ноября в Южной Африке. Штамм уже зафиксировали в Европе, Австралии, Израиле и Канаде. В Украине случаев инфицирования новым вариантом коронавируса не обнаружили.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября 2021 года квалифицировала новый штамм коронавируса Омикрон как такой, что вызывает беспокойство.

Известно, что этот штамм, имеющий большое количество мутаций, потенциально может делать его более заразным и лучше приспособленным. Однако, это пока точно не известно.

Некоторые ученые считают, что Омикрон имеет потенциал стать опаснее Дельты.

Все, что сейчас известно о новом варианте коронавируса Омикрон – читайте в материале здоровья 24.