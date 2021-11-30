Как изменится эффективность вакцин из-за штамма Омикрон
Источник:Financial Times
Эффективность вакцин от коронавируса значительно снизится. Это связано с появлением нового штамма Омикрон.
Эффективность вакцин снизится
Об этом заявил главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель. Компания уже начала разрабатывать новый препарат.
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По его словам, компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут намного эффективнее в противостоянии штамма Омикрон.
Глава компании считает, что будет значительное падение эффективности. Сейчас нужно дождаться данных, но ученые считают, что "хорошо не будет".
Не существует такой реальности, я думаю, где эффективность была бы на таком же уровне, как было со штаммом Дельта,
– отметил Бансель.
Какая причина
Все из-за наличия большого количества мутаций в шиповидном белке нового штамма COVID и его быстрого распространения. Вакцины, которые уже существуют, вероятно, нужно будет изменить.Внимание! В Moderna заявили, что могут выпустить измененную вакцину от нового штамма коронавируса Омикрон. Препарат может быть готов уже в начале 2022 года. Тем временем BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину на эффективность от нового штамма COVID.
Исполнительный директор Moderna добавил, что эксперты не ожидали появление такого варианта как Омикрон еще, по крайней мере, 1 или 2 года.
Штамм коронавируса Омикрон: главное
- Его обнаружили 24 ноября в Южной Африке. Штамм уже зафиксировали в Европе, Австралии, Израиле и Канаде. В Украине случаев инфицирования новым вариантом коронавируса не обнаружили.
- Всемирная организация здравоохранения 26 ноября 2021 года квалифицировала новый штамм коронавируса Омикрон как такой, что вызывает беспокойство.
- Известно, что этот штамм, имеющий большое количество мутаций, потенциально может делать его более заразным и лучше приспособленным. Однако, это пока точно не известно.
- Некоторые ученые считают, что Омикрон имеет потенциал стать опаснее Дельты.
Все, что сейчас известно о новом варианте коронавируса Омикрон – читайте в материале здоровья 24.