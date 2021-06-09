Почему ситуация может измениться

Общая смертность могла бы уменьшиться из-за того, что некоторые люди, которые уже были тяжело больны, умерли на фоне пандемии из-за инфицирования коронавирусом или недостаточного ухода медицинским персоналом в условиях ограниченности доступа к медицинскому обслуживанию.

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В мае 2021 года общая смертность снизилась, по сравнению со смертностью при подтвержденном COVID-19.

Избыточная смертность все еще имеет динамику с большей абсолютной амплитудой, по сравнению с количеством летальных случаев при COVID-19.

Внимание! По данным ученых НАН, среднее количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине уменьшилось до 1 718 человек в день, то есть вдвое за две недели.



Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равно 1465 в течение недели 9 – 15 июня 2021 года и 1013 – в течение недели 16 – 22 июня 2021 года.

Ситуация с COVID-19 в Украине

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1 385 человек, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 77 пациентов.

С начала эпидемии в стране жертвами коронавируса стали 51 410 человек. В целом заразились коронавирусом 2 218 039 украинцев.