Как изменится смертность от коронавируса в Украине: прогноз ученых

Реальная смертность в Украине могла бы стать ниже. Это возможно при условии, если бы сейчас коронавирусная болезнь была бы полностью остановлена.
Почему ситуация может измениться
Общая смертность могла бы уменьшиться из-за того, что некоторые люди, которые уже были тяжело больны, умерли на фоне пандемии из-за инфицирования коронавирусом или недостаточного ухода медицинским персоналом в условиях ограниченности доступа к медицинскому обслуживанию.
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В мае 2021 года общая смертность снизилась, по сравнению со смертностью при подтвержденном COVID-19.
Избыточная смертность все еще имеет динамику с большей абсолютной амплитудой, по сравнению с количеством летальных случаев при COVID-19.Внимание! По данным ученых НАН, среднее количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине уменьшилось до 1 718 человек в день, то есть вдвое за две недели. Больше об этом здесь.
Ситуация с COVID-19 в Украине
В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1 385 человек, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 77 пациентов.
С начала эпидемии в стране жертвами коронавируса стали 51 410 человек. В целом заразились коронавирусом 2 218 039 украинцев.