А также средства на развитие инфраструктуры системы здравоохранения. Этот бюджет предусматривает рыночную заработную плату для медицинских работников. Законопроект в Верховную Раду внес Кабмин.

Внимание Госбюджет-2022: какой заложили курс гривны относительно доллара

Какой будет зарплата медиков

Так, в Украине зарплату врачей на 2022 год установили на уровне 20 тысяч гривен. Для средних медицинских работников – 13,5 тысячи гривен.

Как уже анонсировал президент, один из главных акцентов этого бюджета – это повышение зарплаты нашим медикам. 20 тысяч гривен будет минимальной зарплатой для врачей,

– отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По сравнению с 2021 годом оплату пакетов медицинских услуг по программе медицинских гарантий увеличили на 33,8 миллиарда гривен.

Развитие инфраструктуры

Также в бюджете на 2022 год предусмотрено дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры. Говорится о деньгах на:

на закупку нового оборудования как для больниц, так и для лабораторий;

реконструкцию 48 многопрофильных клинических больниц;

развитие биокластера;

проведение трансплантации;

на вакцину от COVID-19 и не только.

Другие расходы. Заложены средства для расходов на здравоохранение в Украине, в частности, выплаты работникам учреждений здравоохранения в связи с переездом на новое место работы, переквалификацией во время формирования способной сети госпитальных округов – 100 миллионов гривен.

Госбюджет-2022: предпосылки