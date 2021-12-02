Как изменится зарплата медиков в 2022 году: назвали суммы
Источник:Минздрав
Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". В нем учли повышение заработной платы медицинским работникам.
А также средства на развитие инфраструктуры системы здравоохранения. Этот бюджет предусматривает рыночную заработную плату для медицинских работников. Законопроект в Верховную Раду внес Кабмин.
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Какой будет зарплата медиков
Так, в Украине зарплату врачей на 2022 год установили на уровне 20 тысяч гривен. Для средних медицинских работников – 13,5 тысячи гривен.
Как уже анонсировал президент, один из главных акцентов этого бюджета – это повышение зарплаты нашим медикам. 20 тысяч гривен будет минимальной зарплатой для врачей,
– отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По сравнению с 2021 годом оплату пакетов медицинских услуг по программе медицинских гарантий увеличили на 33,8 миллиарда гривен.
Развитие инфраструктуры
Также в бюджете на 2022 год предусмотрено дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры. Говорится о деньгах на:
- на закупку нового оборудования как для больниц, так и для лабораторий;
- реконструкцию 48 многопрофильных клинических больниц;
- развитие биокластера;
- проведение трансплантации;
- на вакцину от COVID-19 и не только.
Другие расходы. Заложены средства для расходов на здравоохранение в Украине, в частности, выплаты работникам учреждений здравоохранения в связи с переездом на новое место работы, переквалификацией во время формирования способной сети госпитальных округов – 100 миллионов гривен.
Госбюджет-2022: предпосылки
- 2 ноября Верховная рада приняла в первом чтении проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". Депутаты начали рассматривать документ еще 20 октября, впрочем, все поданные поправки – а их было более 4 000 – удалось рассмотреть только за три заседания.
- 2 декабря бюджетный комитет согласовал изменения в проект государственного бюджета на 2022 год, при этом заседание комитета продолжалось до начала четвертого утра. В частности, кроме медицины, должны вырасти расходы на строительство дорог, образование и оборону.