Да, некоторые вакцины (Pfizer и Moderna) содержат мРНК. Но в Минздраве пояснили, что это никоим образом не влияет на ДНК человека.

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Важно понимать, что мРНК не попадает в ядро клетки, где размещена ДНК. Поэтому вакцина не может взаимодействовать с ДНК человека.

Не верьте мифам! Ни одна из вакцин против COVID-19 не изменяет ДНК человека. Зато вакцины спасут вас от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти. Вакцинируйтесь!

– говорится в сообщении Минздрава.

Что такое мРНК-вакцина

Источник: Минздрав

Препарат содержит молекулы мРНК, которая кодирует шипообразный белок коронавируса. Попадая в клетки человека, молекулы дают им инструкцию, как создать этот белок.

Когда иммунная система распознает, что этот белок не принадлежит человеку, то вырабатывает антитела к нему. Таким образом организм учится, как защититься от настоящего вируса.



Как работает мРНК-вакцина / инфографика Минздрава

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech), (мРНК) – 6 237 091,

Coronavac (інактивована) – 4 763 001,

AstraZeneca (векторна) – 1 617 692,

Moderna (мРНК) – 1 458 110,

Covishield (AstraZeneca), (векторна) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's), (векторна) – 20 680.



Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / инфографика 24 канала

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