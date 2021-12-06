Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица". Министр также прокомментировал возможные ограничения на период праздников.

К теме Омикрон не за горами: почему в Украине до сих пор нет третьей дозы вакцины

"В прошлом году в этот же промежуток времени была волна COVID-19. Правда, мы тогда после новогодних праздников делали карантинные ограничения, это позволило нам волну оттянуть во времени. Возможно, поэтому она была не такой агрессивной", – отметил Ляшко.

Несмотря ни на что, призываю всех праздновать Новый год и Рождество безопасно. В изоляции, с родными. Желательно, чтобы все это произошло, имея полный курс вакцинации,

– добавил министр.

Будут ли дополнительные ограничения на период праздников

Сейчас на период новогодне-рождественских праздников остаются карантинные меры, которые были введены ранее. Вакцинированные лица и в дальнейшем будут ограничены в возможности посещать общественные места.

К слову пока Сейчас Омикрона в Украине нет, но данные о нем будут обновлять ежедневно, – Шмыгаль

Коронавирус в Украине: последние новости

В Украине сделали около 1,3 миллиона прививок против COVID-19 с 29 ноября до 5 декабря.

Виктор Ляшко заявлял, что в Украине эпидемическая ситуация улучшается.

В ближайшее время 9 областей Украины могут выйти из красного уровня эпидемической опасности.

Важно – опровергнуты мифы о вакцинации: смотрите видео