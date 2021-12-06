В изоляции и с родными, – Ляшко призвал проводить новогодне-рождественские праздники безопасно
Источник:24 канал
Традиционно рост заболеваемости прогнозируют на середину февраля, а продлится он, вероятнее всего, до середины марта. Несмотря на это, не стоит расслабляться на новогодне-рождественские праздники.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица". Министр также прокомментировал возможные ограничения на период праздников.
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"В прошлом году в этот же промежуток времени была волна COVID-19. Правда, мы тогда после новогодних праздников делали карантинные ограничения, это позволило нам волну оттянуть во времени. Возможно, поэтому она была не такой агрессивной", – отметил Ляшко.
Несмотря ни на что, призываю всех праздновать Новый год и Рождество безопасно. В изоляции, с родными. Желательно, чтобы все это произошло, имея полный курс вакцинации,
– добавил министр.
Будут ли дополнительные ограничения на период праздников
Сейчас на период новогодне-рождественских праздников остаются карантинные меры, которые были введены ранее. Вакцинированные лица и в дальнейшем будут ограничены в возможности посещать общественные места.
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