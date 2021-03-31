В Израиле решили, что стоит начать этап вакцинации детей от коронавируса. Речь идет о возрасте от 12 до 15 лет. Медики будут использовать для них препарат компаний Pfizer/BioNTech.

Стоит отметить, что именно компания Pfizer опубликовала информацию об эффективности вакцины у детей в возрасте от 12 до 15 лет. Израиль отреагировал мгновенно.

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Однако начать вакцинацию детей сразу не могут. Компания Pfizer должна получить соответствующее разрешение от американского регулятора FDA.

Министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн отметил, что вакцинацию детей начнут немедленно, как только получат этот документ.

Заявление Pfizer – отличная новость. Сейчас нет ничего более важного, чем скорейшее принятие новых закупок вакцины Израилем, чтобы мы были готовы к вакцинации детей,

– отметил Эдельштейн.

К слову, компания Pfizer уже получила разрешение на использование вакцины для детей в США. Это произошло в течение нескольких недель.

Вакцинация в Израиле: кратко