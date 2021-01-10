Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже сделал прививку от коронавируса. Политику ввели обе дозы вакцины. По его словам, до конца марта Израиль вакцинирует все взрослое население страны.

Нетаньяху также сообщил, что на следующей неделе Израиль получит еще миллионы доз вакцины. Об этом пишет Xinhuanet.

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Более 1 миллиона израильтян уже привиты одной дозой вакцины, что составляет почти 10% от общего населения. Приоритет получают медики и люди старше 60 лет.

Новые партии вакцины позволят нам вакцинировать всех граждан Израиля старше 16 лет, до конца марта 2021 года,

– сказал Нетаньяху.

Заметим, что в Израиле продолжается уже третий локдаун, призванный замедлить распространение коронавируса. Власти страны в вопросе введения жестких ограничений решительны и часто действуют на опережение, чтобы свести на минимум вероятность массового инфицирования COVID-19 в стране.