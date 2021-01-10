Израиль до конца марта хочет вакцинировать от COVID-19 все взрослое население
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже сделал прививку от коронавируса. Политику ввели обе дозы вакцины. По его словам, до конца марта Израиль вакцинирует все взрослое население страны.
Нетаньяху также сообщил, что на следующей неделе Израиль получит еще миллионы доз вакцины. Об этом пишет Xinhuanet.
Ранее В Израиле ожидается первая партия вакцины против коронавируса Moderna
Более 1 миллиона израильтян уже привиты одной дозой вакцины, что составляет почти 10% от общего населения. Приоритет получают медики и люди старше 60 лет.
Новые партии вакцины позволят нам вакцинировать всех граждан Израиля старше 16 лет, до конца марта 2021 года,
– сказал Нетаньяху.
Заметим, что в Израиле продолжается уже третий локдаун, призванный замедлить распространение коронавируса. Власти страны в вопросе введения жестких ограничений решительны и часто действуют на опережение, чтобы свести на минимум вероятность массового инфицирования COVID-19 в стране.
Какова ситуация с коронавирусом в Израиле?
В декабре – январе количество инфицированных COVID-19 в стране начало заметно расти. К примеру, за предыдущие сутки, 9 января, в Израиле обнаружили более 8 тысяч новых заражений.
В целом в стране уже зафиксировали более 487 тысяч случаев COVID-19, из них летальных – 3 645, выздоровели – 414 229 человек.
Поделиться новостью
-
У большинства госпитализированных пациентов с COVID-19 симптомы длятся полгода: исследование10 января , 10:20
-
Харьковская "Биолик" таки подала российскую вакцину на регистрацию в Украине: заявление компании5 января , 18:11
-
Как перезагрузить мозг: 6 эффективных способов, подтвержденных наукой5 января , 10:14