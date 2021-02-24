Израиль хочет вернуться к привычной жизни в апреле: план предусматривает 5 этапов
Правительство Израиля разработало план полного выхода из карантина, который ввели из-за эпидемии коронавируса. Уже в апреле 2021 года страна может вернуться к привычному образу жизни.
Источник:I24news.tv
План израильского правительства предусматривает 5 шагов на пути к полному снятию карантинных ограничений.
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Как Израиль будет возвращаться к привычной жизни
- Первый шаг – это выдача первой версии "зеленого паспорта" для тех, кто получил вакцину от COVID-19 или же переболел этим недугом. Сейчас Израиль находится на этом этапе.
- Второй шаг – возвращение к системе образования. Его должны ввести в действие во время 2-й недели марта.
- Третий шаг – запуск обновленной версии "зеленого паспорта". Какой она будет и что будет предусматривать этот этап, пока не уточняют. Его введут также на 2-й неделе марта.
- Четвертый шаг – еще одно смягчение карантина. Оно запланировано на конец марта – после того, как вакцинируют все взрослое население страны.
- Пятый этап – снятие всех ограничений и возвращение к обычной жизни. Он запланирован на апрель.
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