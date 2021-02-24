Правительство Израиля разработало план полного выхода из карантина, который ввели из-за эпидемии коронавируса. Уже в апреле 2021 года страна может вернуться к привычному образу жизни.

План израильского правительства предусматривает 5 шагов на пути к полному снятию карантинных ограничений.

Читайте также В Израиле предлагают бесплатный "дринк" тем, кто вакцинируется против COVID-19 в баре

Как Израиль будет возвращаться к привычной жизни

Первый шаг – это выдача первой версии "зеленого паспорта" для тех, кто получил вакцину от COVID-19 или же переболел этим недугом. Сейчас Израиль находится на этом этапе.

– это выдача первой версии "зеленого паспорта" для тех, кто получил вакцину от COVID-19 или же переболел этим недугом. Сейчас Израиль находится на этом этапе. Второй шаг – возвращение к системе образования. Его должны ввести в действие во время 2-й недели марта.

– возвращение к системе образования. Его должны ввести в действие во время 2-й недели марта. Третий шаг – запуск обновленной версии "зеленого паспорта". Какой она будет и что будет предусматривать этот этап, пока не уточняют. Его введут также на 2-й неделе марта.

– запуск обновленной версии "зеленого паспорта". Какой она будет и что будет предусматривать этот этап, пока не уточняют. Его введут также на 2-й неделе марта. Четвертый шаг – еще одно смягчение карантина. Оно запланировано на конец марта – после того, как вакцинируют все взрослое население страны.

– еще одно смягчение карантина. Оно запланировано на конец марта – после того, как вакцинируют все взрослое население страны. Пятый этап – снятие всех ограничений и возвращение к обычной жизни. Он запланирован на апрель.

Обратите внимание В Израиле смягчают карантин после успешной вакцинации против коронавируса

Справка. В Израиле кампания по вакцинации от COVID-19 стартовала в конце декабря 2020 года. С 9 февраля в стране начали бесплатно прививать иностранцев и соискателей статуса беженцев.