Израиль хочет закупить экспериментальные таблетки Pfizer от COVID-19

Израиль намерен вскоре закупить у Pfizer их экспериментальные таблетки против коронавируса. Американский производитель лекарств рекламировал их как высокоэффективное средство в предотвращении госпитализации и смерти.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Бенет. В министерстве здравоохранения страны добавили, что планируют вскоре выйти на контакт с Pfizer, чтобы начать переговоры о закупке таблеток.

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Бенет добавил, что 90 других стран уже ведут активные переговоры с фармацевтической компанией.

Впереди нас могут ждать хорошие новости относительно лекарств против коронавируса,

– сказал Бенет в начале еженедельного заседания правительства.

Премьер-министр добавил, что попросил чиновников из органов здравоохранения "детально изучить" вопрос закупки лекарств против COVID-19 производства Pfizer.

Глава правительства подчеркнул, если лекарства утвердят, то они станут еще одним значительным средством контроля пандемии. То есть их будут использовать не как отдельное лечебное средство, а вместе с доступными всем вакцинами и тестами.

Промежуточные результаты испытаний таблеток

Как ранее сообщалось, американская фармацевтическая компания Pfizer опубликовала промежуточные результаты второй фазы испытаний своей экспериментальной таблетки от COVID-19.

Компания тестировала препарат на взрослых с коронавирусом, которые считаются подверженными высокому риску прогрессирования к тяжелому заболеванию.

Там заявили, что таблетка уменьшает риск госпитализации или смерти до 89%.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании уже закупило 480 тысяч доз таблеток Mеrck и 250 тысяч – Рfizer.

Впрочем, не стоит надеяться лишь на пилюли. Сентябрьское исследование центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показало, что вакцины значительно эффективнее против госпитализации.

Moderna – на 93%,

Pfizer – на 88%,

Johnson & Johnson – на 71%.

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