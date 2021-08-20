Кроме того, обнародовали рекомендацию о том, чтобы начать вакцинацию третьей дозой работников системы образования, а также беременных женщин. Сейчас эти решения комиссии еще должен утвердить министр здравоохранения Израиля.
Обратите внимание Несмотря на критику ВОЗ: Байден с женой вакцинируются от COVID-19 в третий раз
Желающие смогут получить "бустерную" дозу, уже начиная с 21 августа. Врачи Израиля решили не ждать официального разрешения Минздрава, поэтому больницы еще накануне уже начали подготовку к кампании вакцинации людей от 40 лет. Соответствующие призывы ревакцинироваться появились на сайтах ряда медучреждений.
Глава правительства Израиля Нафтали Беннет назвал повторную вакцинацию "еще одним важным шагом в борьбе со штаммом Дельта".
Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины, и мы продолжаем открывать возможности для очередных возрастных групп,
– подчеркнул премьер.
Коронавирус в Израиле
Вместе с тем, количество случаев заражения COVID-19 в Израиле продолжает расти, несмотря на то, что страна стала первой в мире, где была полностью завершена кампания по вакцинации населения плановыми двумя дозами вакцины. Специалисты связывают это с распространением Дельта-варианта COVID-19.
Так, с начала пандемии в целом коронавирусом заболели более 970,6 тысячи людей. Умерли от болезни – 6,75 тысячи граждан. Выздоровели – 902 тысячи человек.
Вакцинация третьей дозой: главное
Источник: ВОЗ
- Израиль первым в мире одобрил введение третьей дозы вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.
- ВОЗ хочет ввести запрет на ревакцинацию против коронавируса до конца сентября.
- ООН поддержала призыв ВОЗ о введении моратория на ревакцинацию.
- Это нужно для того, чтобы все имеющиеся запасы вакцин направить тем, кто пока их не получил.
- Соединенные Штаты выступили против инициативы ВОЗ ввести мораторий на использование третьей дозы вакцины. Там уже начали прививку третьей дозой. В ведомстве это раскритиковали.
- Во Франции и Германии с сентября планируют начать ревакцинацию населения.
- В Украине не исключают вакцинацию против коронавируса третьей дозой, но четких планов пока нет.