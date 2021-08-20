Израиль начал вакцинацию третьей дозой лиц старше 40 лет

Специальная комиссия Минздрава Израиля разрешила вакцинацию против COVID-19 третьей дозой для лиц в возрасте от 40 лет. Раньше бустерными дозами прививали только пожилых людей.

Кроме того, обнародовали рекомендацию о том, чтобы начать вакцинацию третьей дозой работников системы образования, а также беременных женщин. Сейчас эти решения комиссии еще должен утвердить министр здравоохранения Израиля.

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Желающие смогут получить "бустерную" дозу, уже начиная с 21 августа. Врачи Израиля решили не ждать официального разрешения Минздрава, поэтому больницы еще накануне уже начали подготовку к кампании вакцинации людей от 40 лет. Соответствующие призывы ревакцинироваться появились на сайтах ряда медучреждений.

Глава правительства Израиля Нафтали Беннет назвал повторную вакцинацию "еще одним важным шагом в борьбе со штаммом Дельта".

Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины, и мы продолжаем открывать возможности для очередных возрастных групп,

– подчеркнул премьер.

Коронавирус в Израиле

Вместе с тем, количество случаев заражения COVID-19 в Израиле продолжает расти, несмотря на то, что страна стала первой в мире, где была полностью завершена кампания по вакцинации населения плановыми двумя дозами вакцины. Специалисты связывают это с распространением Дельта-варианта COVID-19.

Так, с начала пандемии в целом коронавирусом заболели более 970,6 тысячи людей. Умерли от болезни – 6,75 тысячи граждан. Выздоровели – 902 тысячи человек.

Вакцинация третьей дозой: главное

Источник: ВОЗ