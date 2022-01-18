Вместо этого там сосредоточились на выявлении новых случаев недуга. Об этом сказал глава правительства Израиля Нафтали Беннет на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Так что в стране значительно увеличили объемы тестирования для выявления случаев инфицирования. Также там активно производят вакцинацию населения.

Напомним! Израиль одним из первых в мире позволил использовать третью дозу вакцины против COVID-19.

Каждый день тестируют каждого пятого

Нафтали Беннет – глава правительства Израиля "Мы хотим достичь наиболее точного выявления новых случаев. Мы ежедневно тестируем каждого пятого человека. С этим также связано большое количество выявления новых случаев инфицирования".

Он надеется, что это позволит остановить распространение заболевания. Также, по его словам, благодаря массовому тестированию населения и ревакцинации правительство изменило подход к применению ограничений.

Раньше главными инструментами были карантин и локдауны, с моим приходом на должность мы имели один день локдауна. Сейчас пытаемся быть на передовой в медицинской сфере, в вопросе вакцинации,

– сказал Беннет.

Глава правительства Израиля считает важным совмещение информационных технологий, данных и медицинской сферы, решений, которые в ней принимаются.

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Также, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию в других странах, в Израиле была создана аналитическая группа для сбора и анализа данных. Это позволяет учитывать действующий опыт и быстро реагировать на новые вызовы.

Например, когда началась волна Oмикрона, Израиль первым закрыл воздушное пространство на 2 недели, чтобы выиграть время, использовать данные других государств и выработать оптимальную стратегию. "Это позволило сформировать оптимальную политику", – сказал глава израильского правительства.

Справка. Новое правительство во главе с Нафтали Беннетом начало работу 14 июня. Впервые за 12 последних лет его возглавил не Беньямин Нетаньяху. За так называемое "правительство перемен" проголосовали 60 из 120 депутатов Кнессета, против – 59.