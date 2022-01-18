Израиль отказался от локдаунов: нашли альтернативу

Новое правительство Израиля отказалось от проведения локдаунов, чтобы не "замедлять жизнедеятельность страны".

Вместо этого там сосредоточились на выявлении новых случаев недуга. Об этом сказал глава правительства Израиля Нафтали Беннет на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Как избежать локдаунов

Так что в стране значительно увеличили объемы тестирования для выявления случаев инфицирования. Также там активно производят вакцинацию населения.

Каждый день тестируют каждого пятого

Нафтали Беннет – глава правительства Израиля "Мы хотим достичь наиболее точного выявления новых случаев. Мы ежедневно тестируем каждого пятого человека. С этим также связано большое количество выявления новых случаев инфицирования".

Израиль одним из первых в мире позволил использовать третью дозу вакцины против COVID-19.

Он надеется, что это позволит остановить распространение заболевания. Также, по его словам, благодаря массовому тестированию населения и ревакцинации правительство изменило подход к применению ограничений.

Раньше главными инструментами были карантин и локдауны, с моим приходом на должность мы имели один день локдауна. Сейчас пытаемся быть на передовой в медицинской сфере, в вопросе вакцинации,

– сказал Беннет.

Глава правительства Израиля считает важным совмещение информационных технологий, данных и медицинской сферы, решений, которые в ней принимаются.

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Также, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию в других странах, в Израиле была создана аналитическая группа для сбора и анализа данных. Это позволяет учитывать действующий опыт и быстро реагировать на новые вызовы.

Например, когда началась волна Oмикрона, Израиль первым закрыл воздушное пространство на 2 недели, чтобы выиграть время, использовать данные других государств и выработать оптимальную стратегию. "Это позволило сформировать оптимальную политику", – сказал глава израильского правительства.

Новое правительство во главе с Нафтали Беннетом начало работу 14 июня. Впервые за 12 последних лет его возглавил не Беньямин Нетаньяху. За так называемое "правительство перемен" проголосовали 60 из 120 депутатов Кнессета, против – 59.