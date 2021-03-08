Израиль не собирается признавать украинские прививки вакциной Covishield
Израиль является мировым лидером по темпам вакцинации населения, поэтому с 8 марта там решили немного ослабить правила для въезда в страну. Правда, там пока не собираются признавать прививки вакциной Covishield – единственной, которая есть в Украине.
Источник:24 канал
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире одного из украинских телеканалов заявил о некотором недопонимании относительно вакцин. Из-за этого под угрозой оказалось взаимное признании сертификатов о прививках.
Важно понимать Посол Британии: закупленная Украины вакцина Covishield и AstraZeneca – одно и то же
"Мы над этим вопросом работаем совместно и будем принимать в ближайшее время решение. В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они вкалывают фактически только две вакцины – Pfizer i Moderna", – подчеркнул дипломат.
Он подчеркнул, что именно 8 марта Украина и Израиль начали переговоры о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации, ведь этот процесс уже стартовал и в Украине.
У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается согласовывать,
– заявил Евгений Корнийчук.
Израиль и Украина: сравнение вакцинации
- Израиль является бесспорным лидером по темпам вакцинации во всем мире. По данным портала Our World in Data, уже по состоянию на 7 марта там ввели по меньшей мере 1 дозу вакцины уже 100% населения.
- При этом Израиль использует только Pfizer i Moderna – ведущие двухдозовые вакцины от коронавируса. Учитывая такие темпы, с 8 марта там немного упростили режим въезда для отдельных категорий людей.
- А вот Украина отстает. Мы только недавно получили вакцину от единого производителя Covishield – индийской компании, производящей вакцины Astra Zeneca. По состоянию на 8 марта в Украине вакцинировали меньше 18 тысяч человек.
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