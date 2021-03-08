Израиль является мировым лидером по темпам вакцинации населения, поэтому с 8 марта там решили немного ослабить правила для въезда в страну. Правда, там пока не собираются признавать прививки вакциной Covishield – единственной, которая есть в Украине.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире одного из украинских телеканалов заявил о некотором недопонимании относительно вакцин. Из-за этого под угрозой оказалось взаимное признании сертификатов о прививках.

Важно понимать Посол Британии: закупленная Украины вакцина Covishield и AstraZeneca – одно и то же

"Мы над этим вопросом работаем совместно и будем принимать в ближайшее время решение. В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они вкалывают фактически только две вакцины – Pfizer i Moderna", – подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что именно 8 марта Украина и Израиль начали переговоры о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации, ведь этот процесс уже стартовал и в Украине.

У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается согласовывать,

– заявил Евгений Корнийчук.

Израиль и Украина: сравнение вакцинации