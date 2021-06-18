Израиль передаст палестинцам более 1 миллиона вакцин против COVID-19

Израильские власти планируют передать палестинцам 1,2 миллиона доз вакцины против коронавирусной инфекции компании Pfizer.

Израиль согласился предоставить палестинцам миллион доз вакцины компаний Pfizer против COVID-19 в ближайшие дни, сообщило правительство страны в пятницу, 18 июня.

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Это соглашение об обмене позволит вакцинировать большое количество палестинцев на месяцы раньше запланированного.

Израиль предоставляет вакцины из собственного запаса и рассчитывает компенсировать дозами, которые палестинцы должны получить в 2022 году.

Сегодня Израиль договорился о сделке по передаче Палестинской администрации 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer. Мы будем и дальше находить эффективные пути сотрудничества на благо людей в регионе,

– заявил израильский государственный деятель, журналист Яир Лапид.

Это решение принял министр здравоохранения Ницан Горовиц по итогам совещания. Руководство страны считает, что сейчас в Израиле достаточно вакцин, чтобы передача партии палестинцам также не помешала вакцинации израильских граждан.

Позже премьер-министр страны Нафтали Беннет должен объявить об этом решении официально.