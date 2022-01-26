Рекомендовали предложить четвертую дозу вакцины против COVID-19 всем взрослым эксперты министерства здравоохранения Израиля. Однако есть условие.
Внимание Четвертая доза вакцины вдвое улучшает защиту от COVID, – ученые из Израиля
Чтобы получить четвертый укол, с момента получения третьей дозы или после выздоровления должно пройти не менее чем 5 месяцев.
Когда правительство собирается одобрить предоставление четвертой дозы всем без исключения взрослым гражданам – пока неизвестно.
Четвертая доза для всех: предпосылки
Накануне израильские ученые опубликовали исследование, которое показывает, что четвертая доза вакцины удваивает защиту от симптоматического коронавируса и повышает защиту от тяжелого течения заболевания в 3 – 5 раз по сравнению с тремя дозами.
Также привитые четырьмя дозами вакцины имеют вдвое меньше шансов заразиться коронавирусом.
Другие страны, включая Великобританию, США и Чили, одобрили четвертую дозу для людей с ослабленным иммунитетом.
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Коронавирус в Израиле
- За последние сутки в Израиле зафиксировали 83 613 случаев COVID-19. По состоянию на 25 января в больницах находились 2 256 пациентов с недугом, из которых, по официальным данным, только 177 нуждались в искусственной вентиляции легких.
- За последние 2 недели около 900 тысяч израильтян получили положительный результат на коронавирус.