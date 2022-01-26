Рекомендовали предложить четвертую дозу вакцины против COVID-19 всем взрослым эксперты министерства здравоохранения Израиля. Однако есть условие.

Внимание Четвертая доза вакцины вдвое улучшает защиту от COVID, – ученые из Израиля

Чтобы получить четвертый укол, с момента получения третьей дозы или после выздоровления должно пройти не менее чем 5 месяцев.

Когда правительство собирается одобрить предоставление четвертой дозы всем без исключения взрослым гражданам – пока неизвестно.

Напомним! Израиль стал первой страной, которая разрешила четвертую дозу для лиц в возрасте от 60 лет, работников здравоохранения и людей с ослабленной иммунной системой в конце декабря. Приблизительно 600 тысяч израильтян уже получили вторую ревакцинацию и почти половина населения получила третью прививку.

Четвертая доза для всех: предпосылки

Накануне израильские ученые опубликовали исследование, которое показывает, что четвертая доза вакцины удваивает защиту от симптоматического коронавируса и повышает защиту от тяжелого течения заболевания в 3 – 5 раз по сравнению с тремя дозами.

Также привитые четырьмя дозами вакцины имеют вдвое меньше шансов заразиться коронавирусом.

Другие страны, включая Великобританию, США и Чили, одобрили четвертую дозу для людей с ослабленным иммунитетом.

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