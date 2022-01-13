Израиль планирует COVID-вакцинацию младенцев

Израиль готовится вакцинировать против коронавируса детей с 6-месячного возраста. Об этом заявили чиновники здравоохранения.

Вакцинация малышей может начаться уже в апреле. Об этом заявил директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шалмон.

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В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте от 5 лет и старше. Я считаю, что до апреля это будет расширено для всех возрастов старше 6 месяцев,

– сказал он.

Его слова подтвердил советник правительства по коронавирусу и эпидемиолог Надав Давидович. Он отметил, что родители не должны терять бдительность.

Дети часто болеют гораздо меньше, чем взрослые, но они могут иметь PIMS (детский воспалительный мультисистемный синдром, последствие COVID-19) и продолжительный COVID-19, поэтому важны вакцины, и для детей до 5 лет будут вакцины,

– заявил он.

Омикрон более заразен для детей

Давидович отметил, что Омикрон более заразен среди детей, чем другие варианты коронавируса. Особенно по сравнению с первоначальной формой SARS-CoV-2. Поэтому в будущем Израиль планирует внести вакцинацию против коронавируса в график вакцинации для детей.

COVID-вакцинация может войти в карту прививок

Я предполагаю, что когда болезнь станет эндемичной, у нас будут вакцины против COVID-19 в рамках регулярного графика вакцинации, такого как MMR, поэтому люди, которые родятся, получат график вакцинации вместе с другими вакцинами.

– предположил Давидович.

Таким образом, вполне вероятно, что с определенного возраста вакцинация против коронавируса в Израиле станет обязательной и постоянной, как прививки против кори, паротита и краснухи.