Партию передадут через глобальный механизм COVAX. Об этом сообщили в посольстве Израиля в Украине.

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Предпосылки

В ведомстве отметили, что вскоре будут отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами. Поэтому на фоне этого решили сделать такой "подарок".

Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с COVID-19. Этот жест является символом прочных связей и дружбы, которые существуют между Израилем и Украиной,

– отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Что такое COVAX Это глобальная инициатива, которая объединяет 180 стран мира. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного к ним доступа. Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы по меньшей мере 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки. Инициатива была создана для борьбы с неравенством – еще тогда прогнозировалось, что богатые страны скупят большинство доступных доз COVID-вакцин.

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Кроме этого, Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки лекарств для амбулаторного лечения больных COVID-19.

Накануне Украина получила почти 2,5 миллиона доз китайской вакцины CoronaVac.

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