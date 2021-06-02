Израиль проверяет возможные связи между вакциной Pfizer и случаями миокардита

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что обнаружено небольшое количество случаев воспаления сердца, что наблюдается в основном у молодых мужчин, которые получили вакцину против COVID-19 компании Pfizer. Вероятно, это связано с вакцинацией.

В Израиле зарегистрировали 275 случаев миокардита в период с декабря 2020 года по май 2021 года среди 5 миллионов привитых людей. Министерство опубликовало результаты исследования, которое было заказано для изучения этого вопроса.

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Большинство пациентов, перенесших воспаление сердца, провели в больнице не более четырех дней, и 95% случаев были классифицированы как легкие. Исследование проводили три группы.

Исследование также показало, что "существует вероятная связь между приемом второй дозы (вакцины Pfizer) и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет".

Миокардит – что это? Миокардит – это воспалительное заболевание миокарда, которое возникает в результате воздействия различных факторов и сопровождается инфильтрацией иммунными клетками и некрозом кардиомиоцитов. Основные симптомы миокардита (нарушение сердечных функций): чувство усталости,

боли в области сердца,

одышка,

повышенное потоотделение,

учащенное сердцебиение.

Реакция компании Pfizer

Компания Pfizer заявила, что не наблюдала более высоких показателей заболевания, известного как миокардит, чем обычно можно было бы ожидать среди населения в целом.

В заявлении Pfizer указано, что ему известно об израильских наблюдения за миокардитом, отметив, что причинно-следственной связи с его вакциной не установлено.

Отметим, что по состоянию на 2 июня в Израиле уже вакцинировано около 55% всего населения. Со вторника, 1 июня, в стране правительство отменило практически все противоэпидемические ограничения.