Израиль проверяет возможные связи между вакциной Pfizer и случаями миокардита

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что обнаружено небольшое количество случаев воспаления сердца, что наблюдается в основном у молодых мужчин, которые получили вакцину против COVID-19 компании Pfizer. Вероятно, это связано с вакцинацией.
В Израиле зарегистрировали 275 случаев миокардита в период с декабря 2020 года по май 2021 года среди 5 миллионов привитых людей. Министерство опубликовало результаты исследования, которое было заказано для изучения этого вопроса.
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Большинство пациентов, перенесших воспаление сердца, провели в больнице не более четырех дней, и 95% случаев были классифицированы как легкие. Исследование проводили три группы.
Исследование также показало, что "существует вероятная связь между приемом второй дозы (вакцины Pfizer) и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет".
Миокардит – это воспалительное заболевание миокарда, которое возникает в результате воздействия различных факторов и сопровождается инфильтрацией иммунными клетками и некрозом кардиомиоцитов.
Основные симптомы миокардита (нарушение сердечных функций):
- чувство усталости,
- боли в области сердца,
- одышка,
- повышенное потоотделение,
- учащенное сердцебиение.
Реакция компании Pfizer
Компания Pfizer заявила, что не наблюдала более высоких показателей заболевания, известного как миокардит, чем обычно можно было бы ожидать среди населения в целом.
В заявлении Pfizer указано, что ему известно об израильских наблюдения за миокардитом, отметив, что причинно-следственной связи с его вакциной не установлено.
Отметим, что по состоянию на 2 июня в Израиле уже вакцинировано около 55% всего населения. Со вторника, 1 июня, в стране правительство отменило практически все противоэпидемические ограничения.