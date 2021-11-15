Группа экспертов, консультирующая Минздрав, пришла к выводу, что "преимущества вакцины намного перевешивают ее риски". Министерство приняло решение в воскресенье, 14 ноября.

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Ранее разрешение на вакцинацию против коронавируса распространялось только на детей в возрасте от 12 лет и взрослых.

Члены группы экспертов практически единогласно пришли к выводу, что "преимущества вакцины намного перевешивают ее риски". Большинство рекомендовало вакцинировать и тех детей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию.

Ампулы с вакциной Pfizer-BioNTech в "детской дозировке" должны прибыть в Израиль до 18 ноября, что позволит немедленно начать кампанию вакцинации детей младшего возраста.

Ситуация с коронавирусом в стране: