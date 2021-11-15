Израиль разрешил COVID-вакцинацию детей от 5 лет: каким препаратом
Источник:DW
В Израиле разрешили прививаться против коронавируса детям в возрасте от 5 до 11 лет. Для этого будут использовать препарат от компаний Pfizer-BioNTech.
Группа экспертов, консультирующая Минздрав, пришла к выводу, что "преимущества вакцины намного перевешивают ее риски". Министерство приняло решение в воскресенье, 14 ноября.
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Ранее разрешение на вакцинацию против коронавируса распространялось только на детей в возрасте от 12 лет и взрослых.
Члены группы экспертов практически единогласно пришли к выводу, что "преимущества вакцины намного перевешивают ее риски". Большинство рекомендовало вакцинировать и тех детей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию.
Ампулы с вакциной Pfizer-BioNTech в "детской дозировке" должны прибыть в Израиль до 18 ноября, что позволит немедленно начать кампанию вакцинации детей младшего возраста.
Ситуация с коронавирусом в стране:
- Согласно данным Минздрава, четвертая волна эпидемии в Израиле идет на спад. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 337 041 случай заражения COVID-19 (+3 298 за неделю). Сейчас на лечении находятся 5 843 больных (-550 за неделю). 8 140 (+26 за неделю) пациентов умерли.
- По состоянию на 14 ноября против коронавируса вакцинировались 92% взрослого населения Израиля – 6 256 219 человек. Это 67% от всего населения страны. 5 752 941 из них (62% населения страны, 84% взрослого населения) получили обе дозы препарата.
- Кроме этого, в стране происходит иммунизация и бустерной дозой. Так, 4 016 195 израильтян уже привиты третьей дозой (43% населения страны, 59% взрослого населения).