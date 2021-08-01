Почему пришлось утилизировать вакцины
В полночь в воскресенье, 1 августа, у препаратов завершится срок годности. Стоимость неиспользованных вакцин достигает шести миллионов израильских шекелей или 1,8 миллиона долларов.
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Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта,
– говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны.
В правительстве страны уточнили, что не могут раскрыть точное количество препаратов из-за конфиденциальных соглашений.
Главное о COVID-вакцинации в Израиле
Источник: Минздрав Израиля
- Вакцинация израильтян препаратом от Pfizer началась 20 декабря 2020 года.
- С начала вакцинальной кампании в Израиле первую дозу прививки получили около 6 миллионов израильтян.
- В целом население в стране составляет чуть более 9 миллионов человек.
- Вчера, 31 августа, в стране начали вакцинацию населения третьей, бустерной дозой препарата Pfizer. Известно, что бустерную дозу смогут получить пожилые люди, которые предварительно получили прививку вакциной Pfizer, но не раньше, чем 5 месяцев назад.
К слову, во Всемирной организации здравоохранения ранее призвали состоятельные страны не начинать вакцинацию третьими дозами препаратов против коронавируса, пока бедные страны не имеют доступа к ним.