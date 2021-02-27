В Израиле около половины населения (4,65 миллиона граждан из 9,29 миллиона) уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Еще 3,27 миллионам граждан сделали прививку во второй раз. Добавим, что вторую дозу уже получили более 85% людей в возрасте 70 лет и старше.

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Таким образом, с начала кампании вакцинирования 20 декабря 2020 года, Израиль вакцинировал около 50% своего населения, численность которого составляет 9,3 миллиона,

– пишет издание.

Многие люди не имеют права на вакцинацию в Израиле

В то же время есть люди, которые не могут получить прививку против коронавируса, – их около 3 миллионов, включая детей до 16 лет и людей, которые уже вылечились от COVID-19.

В Минздраве Израиля сообщили, что по состоянию на конец февраля 2021 года в стране остается более 40 тысяч активных случаев инфицирования COVID-19.

Нетаньяху прогнозирует открытие границ в апреле 2021 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что до конца марта 2021 года все граждане старше 16 лет будут вакцинированы против коронавируса.

К слову, Украина получит дополнительные 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Именно этой вакциной массово прививают в Израиле. Партию уже готовят к отправке в Украину из США.

Только что Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал меня, что по результатам его договоренностей, 10 миллионов доз вакцин Pfizer готовят к отправке в Украину,

– написала депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала