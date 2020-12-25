В Израиле 24 декабря 2020 года вакцину от коронавируса получили 74 тысячи человек. Всего за первые дни вакцинации в государстве прививки сделали 210 тысяч человек.

Первый этап национальной кампании по вакцинации против коронавируса стартовал в Израиле 20 декабря. Об этом сообщает Times of Israel.

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Вакцинация в Израиле

Сейчас в Израиле вакцинируют против COVID-19 медиков. Первыми для поощрения населения прививку препаратом компании Pfizer сделали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Йоэль Эдельштейн.

Сейчас в Израиле есть около 700 тысяч доз вакцины. Эдельштейн заявил, что поражен количеством израильтян, которые зарегистрировались для получения прививки от коронавируса.

Кстати, в Израиле не будут вакцинировать детей до 16 лет, выздоровевших от COVID-19, беременных и женщин, которые кормят детей грудью. Также не будут вакцинировать и людей с сильной аллергией на прививки.

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