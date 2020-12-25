Израиль вакцинировал от коронавируса более 200 тысяч человек
В Израиле 24 декабря 2020 года вакцину от коронавируса получили 74 тысячи человек. Всего за первые дни вакцинации в государстве прививки сделали 210 тысяч человек.
Первый этап национальной кампании по вакцинации против коронавируса стартовал в Израиле 20 декабря. Об этом сообщает Times of Israel.
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Вакцинация в Израиле
Сейчас в Израиле вакцинируют против COVID-19 медиков. Первыми для поощрения населения прививку препаратом компании Pfizer сделали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Йоэль Эдельштейн.
Сейчас в Израиле есть около 700 тысяч доз вакцины. Эдельштейн заявил, что поражен количеством израильтян, которые зарегистрировались для получения прививки от коронавируса.
Кстати, в Израиле не будут вакцинировать детей до 16 лет, выздоровевших от COVID-19, беременных и женщин, которые кормят детей грудью. Также не будут вакцинировать и людей с сильной аллергией на прививки.
Главное о коронавирусе в Израиле
- В стране продолжается существенный прирост новых случаев, хотя их процент от количества тестов снижается.
- За сутки 24 декабря в Израиле выявили 3 958 случаев заражения коронавирусом при рекордном количестве проведенных тестирований – 98 409.
- Всего за период пандемии вирусом заразились 393 036 человек, из них 3 171 больной умер.
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