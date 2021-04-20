Израиль заявил, что закрывает отделения для инфицированных коронавирусной инфекцией, поскольку заболеваемость инфекцией в стране падает.

Издание пишет, что уровень заражения COVID-19 продолжает снижаться. Так, медицинский центр имени Хиллеля Яффи в Хадере и медицинский центр Баруха Паде в Тверии последними в стране закрыли свои COVID-отделения в понедельник, 19 апреля.

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Пациенты этих отделений были переведены на лечение в терапевтические отделения.

Страна начала закрывать свои отделения по коронавирусу несколько недель назад, когда израильская кампания быстрых прививок против коронавируса начала приносить свои результаты, а именно уменьшению числа новых случаев инфицирования коронавирусом.

Я рад сообщить, что мы закрываем последнее COVID-отделение,

– заявил директор больницы в Хадере доктор Микки Дудкевич.

По его словам, если возникнет необходимость, в стране снова откроют отделение для больных коронавирусом.

"Но надеемся, что в этом не будет необходимости", – отметил он.

Коронавирус в Израиле

Заметим, что 19 апреля в Израиле выявили лишь 149 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, четыре человека умерли от осложнений.

По состоянию на 20 апреля в целом в стране болеют 2206 человек. Для сравнения – в Украине насчитано более 421 тысячи активных больных.

С начала пандемии в Израиле заболели коронавирусом более 837 тысяч человек, зафиксировано 6342 летальных случая. Полностью вакцинировано более 53% населения страны и более 73% взрослого населения.