Израиль завершил вакцинацию более 50% населения: на пути к преодолению пандемии
Министерство здравоохранения Израиля объявило о полной вакцинации против коронавируса более чем 50% населения страны — они получили по две дозы препарата.
Источник:The Guardian
Израиль имеет лучшие показатели вакцинации
Вакцинальная кампания началась в Израиле в декабре 2020 года. Правительство решило вакцинировать всех граждан и жителей страны в возрасте от 16 лет – это около 69% – 9,3 миллиона населения.
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Половина населения получили полную дозу препарата
Министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн сообщил 25 марта 2021 года, что две дозы вакцины против коронавируса сейчас получили уже 50,07% всего населения, еще 55,96% населения получили только первую дозу.
Израиль ставит целью полностью вакцинировать всех желающих до конца мая 2022 года.
Около трети населения страны в возрасте до 16 лет, и их не будут вакцинировать, пока не докажут, что вакцина безопасна для детей. В то же время в рамках испытания в Израиле таки вакцинировали сотни детей в возрасте от 12 до 16 лет.
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Ситуация с COVID-19 в Израиле
- Суточный показатель летальности от COVID-19 в Израиле снизился на 85%, случаи тяжелого заболевания — на 72%.
- Ежедневный прирост больных коронавирусом упал на 86% по сравнению с пиком пандемии в середине января.
- Вакцинация в Израиле началась 20 декабря 2020 года. Тогда в стране одобрили препарат от Pfizer/BioNTech. В начале января в Израиле также разрешили использовать вакцину от компании Moderna.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Израиле выявили более 830 тысяч случаев коронавируса, более 6 тысяч из них завершились летально.
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