Министерство здравоохранения Израиля объявило о полной вакцинации против коронавируса более чем 50% населения страны — они получили по две дозы препарата.

Израиль имеет лучшие показатели вакцинации

Вакцинальная кампания началась в Израиле в декабре 2020 года. Правительство решило вакцинировать всех граждан и жителей страны в возрасте от 16 лет – это около 69% – 9,3 миллиона населения.

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Половина населения получили полную дозу препарата

Министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн сообщил 25 марта 2021 года, что две дозы вакцины против коронавируса сейчас получили уже 50,07% всего населения, еще 55,96% населения получили только первую дозу.

Израиль ставит целью полностью вакцинировать всех желающих до конца мая 2022 года.

Около трети населения страны в возрасте до 16 лет, и их не будут вакцинировать, пока не докажут, что вакцина безопасна для детей. В то же время в рамках испытания в Израиле таки вакцинировали сотни детей в возрасте от 12 до 16 лет.

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