За почти 2 недели в Израиле сделали прививку от COVID-19 уже более миллиона граждан. Это – более 10% процентов населения страны.

Миллионному жителю страны сделали прививку 1 января. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Соответствующим жителем стал мужчина из арабского города Умм-эль-Фахм.

По случаю миллиона вакцинированных от коронавируса – в город прибыли министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, цель правительства во время кампании вакцинации сделать прививку минимум 5,5 миллиона граждан. Он добавил, что достижение соответствующей отметки позволит остановить пандемию в стране.

Справка. В Израиле проводят вакцинацию препаратом, разработанным немецкой компаниями BioNTech и Pfizer. Прививки начали 19 декабря 2020 года.

Вакцинация в Израиле: кратко