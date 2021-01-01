В Израиле более миллиона людей уже вакцинировали от COVID-19: детали
За почти 2 недели в Израиле сделали прививку от COVID-19 уже более миллиона граждан. Это – более 10% процентов населения страны.
Миллионному жителю страны сделали прививку 1 января. Об этом сообщает The Times of Israel.
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Соответствующим жителем стал мужчина из арабского города Умм-эль-Фахм.
По случаю миллиона вакцинированных от коронавируса – в город прибыли министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
По словам Нетаньяху, цель правительства во время кампании вакцинации сделать прививку минимум 5,5 миллиона граждан. Он добавил, что достижение соответствующей отметки позволит остановить пандемию в стране.
Вакцинация в Израиле: кратко
- В Минздраве Израиля сообщили, что 31 декабря в Израиле вакцинировали примерно 153,4 тысячи человек.
- Более 40 процентов израильтян старше 60 лет получили первую дозу вакцины от BioNTech и Pfizer.
- После вакцинации против коронавируса в Израиле умерли два человека 75 и 88 лет. Однако местные медики считают – обе смерти с вакциной не связаны.
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