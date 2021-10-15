Большинство госпитализированных – вакцинированные

Израильские врачи объясняют, что очередная волна коронавируса может наступить из-за нежелания израильтян прививаться.

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В частности, заведующий отделением интенсивной терапии для больных коронавирусом в одном из медицинских центров Израиля Илья Каган отметил, что большая часть их пациентов – невакцинированные.

Молодые люди говорят, что переносят болезнь легко и с ними ничего не случится. Но даже если это частично и правда, нельзя забывать о социальной ответственности и равнодушно относиться к пожилым людям,

– уточнил медик.

В ожидании пятой волны

По прогнозу врача, пятая волна в Израиле, вероятно, начнется зимой. Пока в стране фиксируют завершающий этап четвертой волны.

Я бы очень хотел оказаться неправым, но коронавирус очень коварен. Поэтому мы готовимся к пятой волне,

– подчеркнул врач.

Также коварство коронавируса отметил еще один израильский медик Алан Гершко. Он напомнил, что лечение коронавируса – это дело не нескольких дней, а многих недель. Особенно, если это касается невакцинированных пациентов.

По словам специалиста, большая часть его пациентов – невакцинированные. Среди них немало людей в возрасте 40 лет и моложе. Причем некоторые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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