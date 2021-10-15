Большинство госпитализированных – вакцинированные
Израильские врачи объясняют, что очередная волна коронавируса может наступить из-за нежелания израильтян прививаться.
Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
В частности, заведующий отделением интенсивной терапии для больных коронавирусом в одном из медицинских центров Израиля Илья Каган отметил, что большая часть их пациентов – невакцинированные.
Молодые люди говорят, что переносят болезнь легко и с ними ничего не случится. Но даже если это частично и правда, нельзя забывать о социальной ответственности и равнодушно относиться к пожилым людям,
– уточнил медик.
В ожидании пятой волны
По прогнозу врача, пятая волна в Израиле, вероятно, начнется зимой. Пока в стране фиксируют завершающий этап четвертой волны.
Я бы очень хотел оказаться неправым, но коронавирус очень коварен. Поэтому мы готовимся к пятой волне,
– подчеркнул врач.
Также коварство коронавируса отметил еще один израильский медик Алан Гершко. Он напомнил, что лечение коронавируса – это дело не нескольких дней, а многих недель. Особенно, если это касается невакцинированных пациентов.
По словам специалиста, большая часть его пациентов – невакцинированные. Среди них немало людей в возрасте 40 лет и моложе. Причем некоторые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Актуальная статистика COVID-19
- В течение последних суток в Израиле официально подтвердили 1325 новых случаев инфицирования коронавирусом.
- Всего в стране сообщили о более 1,3 миллиона больных, жертвами коронавируса стали почти 8 тысяч инфицированных.
- Сейчас в стране одобрили и активно проводят вакцинацию бустерной дозой вакцин против коронавируса.