Что известно о случаях инфицирования после ревакцинации

Министерство здравоохранения страны сообщило, что через неделю после иммунизации третьей дозой COVID-вакцины коронавирусную инфекцию обнаружили у 14 израильтян.

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11 из них – люди в возрасте от 60 и старше, трое других – моложе 60 лет.

Два человека из группы 60+, которые заразились после бустерной дозы, госпитализировали в связи с ухудшением их состояния.

Иммунизацию третьей инъекцией этим пациентам сделали по рекомендации медиков, предварительно обнаружив, что две стандартные дозы не обеспечили необходимого количества антител.

Поэтому карантинные правила все еще актуальны

Сделайте прививку, носите защитную маску, следуйте рекомендациям. Это единственный способ избежать локдауна,

– говорится в комментарии министерства здравоохранения Израиля.

Там также отметили, что COVID-19 был диагностирован у 14 человек из 464 810, которые получили третью прививку. Таким образом, больные пока составляют 0,003%.

Что известно о вакцинации в Израиле

Израиль стал первой страной, которая начала ревакцинацию населения. Сейчас местные медики активно проверяют протоколы применения и эффективность бустерной дозы.

Третьей дозой решили иммунизировать людей старше 60 лет, дальше планируют охватить граждан от 40 лет и старше.

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