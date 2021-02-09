В Тель-Авиве со вторника, 9 февраля начали проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса иностранцев. Также будут прививать и соискателей статуса беженцев.

Вакцинация иностранцев в Израиле

В первый день работы центр вакцинации на юге Тель-Авива, в котором проживает большая община мигрантов, сделали прививки десяткам иностранных граждан, которые выстроились возле здания.

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Информацию предоставляли на английском, эфиопском, русском и арабском языках. Среди вакцинированных были иностранные работники из Филиппин, Молдовы и Нигерии, а также суданские и эритрейские беженцы.



Вакцинация против коронавируса в Тель-Авиве / Фото: Associated Press

По их словам, у некоторых иностранных работников в Израиле нет денег или страховки, чтобы позволить себе оплату вакцины, и они назвали действия израильских властей очень удачными.

Эйтан Шварц, представитель муниципалитета Тель-Авива, заявил, что правительство несет ответственность за "вакцинацию всех, кто находится в пределах страны", и что он сделает следующий шаг и начнет также вакцинировать нелегальных или бездокументарных беженцев.

Вакцинация в Израиле