По последним данным, третью прививку получили уже 262 563 человека в возрасте 60+. Это количество граждан вакцинировалось всего за 4 дня.
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Как отмечают в Министерстве здравоохранения, наблюдается высокая заинтересованность в ревакцинации среди пожилых израильтян. Еще 381 тысяча человек записалась в очередь на получение третьей дозы вакцины.
Вакцинация третьей дозой: что известно
Источник: ВОЗ
- Израиль первым в мире одобрил введение третьей дозы вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.
- ВОЗ хочет ввести запрет на ревакцинацию против коронавируса до конца сентября.
- ООН поддержала призыв ВОЗ о введении моратория на ревакцинацию.
- Это нужно для того, чтобы все имеющиеся запасы вакцин направить тем, кто пока их не получил.
- Соединенные Штаты выступили против инициативы ВОЗ ввести мораторий на использование третьей дозы вакцины.
- Во Франции и Германии с сентября планируют начать ревакцинацию населения.
- В Украине не исключают вакцинацию против коронавируса третьей дозой, но четких планов пока нет.