По последним данным, третью прививку получили уже 262 563 человека в возрасте 60+. Это количество граждан вакцинировалось всего за 4 дня.

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Как отмечают в Министерстве здравоохранения, наблюдается высокая заинтересованность в ревакцинации среди пожилых израильтян. Еще 381 тысяча человек записалась в очередь на получение третьей дозы вакцины.

Вакцинация третьей дозой: что известно

Источник: ВОЗ