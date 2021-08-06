В Израиле начали массовую вакцинацию третьей дозой

В Министерстве здравоохранения Израиля обнародовали статистику ревакцинации пожилого населения Израиля третьей дозой вакцины против коронавируса. Прививки получили уже более 250 тысяч человек.

По последним данным, третью прививку получили уже 262 563 человека в возрасте 60+. Это количество граждан вакцинировалось всего за 4 дня.

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Как отмечают в Министерстве здравоохранения, наблюдается высокая заинтересованность в ревакцинации среди пожилых израильтян. Еще 381 тысяча человек записалась в очередь на получение третьей дозы вакцины.

Вакцинация третьей дозой: что известно

Источник: ВОЗ