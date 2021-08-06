В Израиле начали массовую вакцинацию третьей дозой
6 августа 2021 , 12:05Читати новину українською
Источник:Mignews
В Министерстве здравоохранения Израиля обнародовали статистику ревакцинации пожилого населения Израиля третьей дозой вакцины против коронавируса. Прививки получили уже более 250 тысяч человек.
По последним данным, третью прививку получили уже 262 563 человека в возрасте 60+. Это количество граждан вакцинировалось всего за 4 дня.
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Как отмечают в Министерстве здравоохранения, наблюдается высокая заинтересованность в ревакцинации среди пожилых израильтян. Еще 381 тысяча человек записалась в очередь на получение третьей дозы вакцины.
Вакцинация третьей дозой: что известно
Источник: ВОЗ
- Израиль первым в мире одобрил введение третьей дозы вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.
- ВОЗ хочет ввести запрет на ревакцинацию против коронавируса до конца сентября.
- ООН поддержала призыв ВОЗ о введении моратория на ревакцинацию.
- Это нужно для того, чтобы все имеющиеся запасы вакцин направить тем, кто пока их не получил.
- Соединенные Штаты выступили против инициативы ВОЗ ввести мораторий на использование третьей дозы вакцины.
- Во Франции и Германии с сентября планируют начать ревакцинацию населения.
- В Украине не исключают вакцинацию против коронавируса третьей дозой, но четких планов пока нет.