В Израиле начали вакцинировать от COVID-19 старшеклассников: детали
От коронавируса начали вакцинировать старшеклассников в Израиле. Сейчас они временно не учатся из-за локдауна в стране.
Вакцинацию начали в субботу, 23 января. Об этом сообщили на сайте Times of Israel.
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Как происходила вакцинация
Вакцинировали детей в возрасте от 16 до 18 лет. Для этого школьники должны были получить согласие родителей.
Цель вакцинации
Старшеклассников решили прививать, чтобы вернуть их в школу. Ведь школьники должны вовремя начать сдавать выпускные экзамены, которые необходимы для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.
- Также 973 тысячи человек уже получили и вторую дозу.
- Напомним, что 24 января в Египте началась массовая вакцинация от коронавируса. Прежде всего вакцинировали врачей и медицинских работников, работающих с больными COVID-19.
Коронавирус в Израиле: кратко
- По состоянию на 24 января 2021 года, всего в Израиле заболели коронавирусом 595 097 человек.
- Из них – 4 361 умерли, в то же время 515 683 инфицированных выздоровели.
- Сейчас в Израиле действует локдаун. Его смягчение может начаться 1 февраля.
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