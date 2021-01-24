От коронавируса начали вакцинировать старшеклассников в Израиле. Сейчас они временно не учатся из-за локдауна в стране.

Вакцинацию начали в субботу, 23 января. Об этом сообщили на сайте Times of Israel.

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Как происходила вакцинация

Вакцинировали детей в возрасте от 16 до 18 лет. Для этого школьники должны были получить согласие родителей.

Цель вакцинации

Старшеклассников решили прививать, чтобы вернуть их в школу. Ведь школьники должны вовремя начать сдавать выпускные экзамены, которые необходимы для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.

Отметим! В Израиле к воскресенью, 24 января, первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 2,5 миллиона человек. Это – более четверти от 9-миллионного населения страны.

Также 973 тысячи человек уже получили и вторую дозу.

Напомним, что 24 января в Египте началась массовая вакцинация от коронавируса. Прежде всего вакцинировали врачей и медицинских работников, работающих с больными COVID-19.

Коронавирус в Израиле: кратко