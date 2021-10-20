Инфекцию обнаружили у 11-летнего мальчика, который прибыл из Европы. Наличие вируса подтвердили прямо в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
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Мальчика сразу поместили на карантин. Сообщается, что контактных лиц не зафиксировали.
Вариант AY 4.2, который выявили в ряде стран Европы, был обнаружен в Израиле,
– говорится в заявлении министерства.
Что известно о штамме AY 4.2
Первые случаи этого штамма зафиксировали в Великобритании. AY.4.2 – потомок варианта Дельта (B.1.167.2), у которого 2 характерных мутации в шипе: Y145H и A222V.
Профессор компьютерной системной биологии в Университетском колледже Лондона Франсуа Балу отметил, что этот вариант встречается редко. Вероятно, он не заразнее других штаммов коронавируса и не представляет опасности.
Поскольку AY.4.2 все еще встречается на довольно низкой частоте, 10-процентное увеличение его передачи могло вызвать лишь небольшое количество дополнительных случаев. Таким образом, это не привело к недавнему увеличению числа случаев заболевания в Великобритании,
– заявил он.
Балу отметил, что правительство Великобритании пристально следит за вариантом AY.4.2 и он редко выходит за пределы страны. Кроме Израиля, 3 случая этого штамма обнаружили в США. В Дании он достиг 2% частоты, но с тех пор уже снизился.
Ситуация с коронавирусом в Израиле
- Израиль рассматривал возможность ослабления ограничений в сфере туризма, поэтому усилил уровень тестирования в аэропортах.
- Предварительный план открытия границ провалился, поскольку в стране начался всплеск штамма коронавируса Дельта.
- В конце августа – начале сентября количество новых случаев заражения превышало 11 тысяч ежедневно.
- В связи с этим власти начали вакцинировать граждан бустерной дозой препарата от Pfizer-BioNTech.
- Это помогло снизить заболеваемость – в настоящее время Израиль сообщил всего о 1 487 новых больных коронавирусом.