В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

Минздрав Израиля заявил, что в стране зафиксировали новый штамм коронавируса AY 4.2. Это новый вариант штамма Дельта.

Инфекцию обнаружили у 11-летнего мальчика, который прибыл из Европы. Наличие вируса подтвердили прямо в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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Мальчика сразу поместили на карантин. Сообщается, что контактных лиц не зафиксировали.

Вариант AY 4.2, который выявили в ряде стран Европы, был обнаружен в Израиле,

– говорится в заявлении министерства.

Что известно о штамме AY 4.2

Первые случаи этого штамма зафиксировали в Великобритании. AY.4.2 – потомок варианта Дельта (B.1.167.2), у которого 2 характерных мутации в шипе: Y145H и A222V.

Профессор компьютерной системной биологии в Университетском колледже Лондона Франсуа Балу отметил, что этот вариант встречается редко. Вероятно, он не заразнее других штаммов коронавируса и не представляет опасности.

Поскольку AY.4.2 все еще встречается на довольно низкой частоте, 10-процентное увеличение его передачи могло вызвать лишь небольшое количество дополнительных случаев. Таким образом, это не привело к недавнему увеличению числа случаев заболевания в Великобритании,

– заявил он.

Балу отметил, что правительство Великобритании пристально следит за вариантом AY.4.2 и он редко выходит за пределы страны. Кроме Израиля, 3 случая этого штамма обнаружили в США. В Дании он достиг 2% частоты, но с тех пор уже снизился.

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