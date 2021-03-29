В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса
Израильские биологи обнаружили новый уникальный штамм SARS-CoV-2 - P681H. Вероятно, он возник на территории страны осенью 2020 года.
Источник:medRxiv
Описание мутировавшего вируса опубликовано в журнале medRxiv. Однако статья еще не проходила финальное рецензирование, поэтому результаты исследований носят предварительный характер.
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Над исследованием работали ученые Израильского национального консорциума по секвенирования SARS-CoV-2.
Мы сообщаем о местном новом штамме, который включает несинонимичную мутацию в белке шипа (S) – P681H и дополнительные синонимичные мутации. Израильский штамм P681H не был связан с более высокими показателями инфицирования и нейтрализовался сыворотками вакцинированных лиц в сопоставимых уровнях со штаммом B.1.1. 7 и штаммом НЕ-P681H из Израиля,
– заявили исследователи.
Ученые объяснили, что штамм P681H начал встречаться в образцах биожидкостей пациентов в ноябре прошлого года, однако следы его существования можно обнаружить в образцах сточных вод, собранных еще в октябре.
Эта мутация, вероятно, ускоряет распространение коронавируса нового типа, не делая его более устойчивым к антителам.
Коротко о новых штамма коронавируса SARS-CoV-2: в чем опасность
- Сейчас мутация коронавируса D614G является доминантной. Ее зафиксировали еще в начале 2020 года и с тех пор она распространилась по всему миру. Ученые считают, что она сделала коронавирус в 8 раз заразнее.
- А "британский" штамм коронавируса N501Y, по предварительным данным, на 64% смертельнее других штаммов COVID-19.
- Также есть предостережение относительно южноафриканского штамма. Хотя он и не является смертельнее оригинального штамма, он на 50% заразнее. Ученые также опасаются, что он может обладать устойчивостью к антителам. Если это действительно так, то в случае распространения этого штамма повышается риск возникновения повторных инфекций.
- Стоит заметить, что большинство выявленных мутаций коронавируса незначительны и не представляют опасности.
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