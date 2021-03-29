Израильские биологи обнаружили новый уникальный штамм SARS-CoV-2 - P681H. Вероятно, он возник на территории страны осенью 2020 года.

Описание мутировавшего вируса опубликовано в журнале medRxiv. Однако статья еще не проходила финальное рецензирование, поэтому результаты исследований носят предварительный характер.

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Над исследованием работали ученые Израильского национального консорциума по секвенирования SARS-CoV-2.

Мы сообщаем о местном новом штамме, который включает несинонимичную мутацию в белке шипа (S) – P681H и дополнительные синонимичные мутации. Израильский штамм P681H не был связан с более высокими показателями инфицирования и нейтрализовался сыворотками вакцинированных лиц в сопоставимых уровнях со штаммом B.1.1. 7 и штаммом НЕ-P681H из Израиля,

– заявили исследователи.

Ученые объяснили, что штамм P681H начал встречаться в образцах биожидкостей пациентов в ноябре прошлого года, однако следы его существования можно обнаружить в образцах сточных вод, собранных еще в октябре.

Эта мутация, вероятно, ускоряет распространение коронавируса нового типа, не делая его более устойчивым к антителам.

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