Израиль разрешил использование вакцины против коронавируса от компании Moderna. В Министерстве здравоохранения страны согласовали поставки 6 миллионов доз.

Ожидают, что первые поставки доз начнут в скором времени. Об этом говорится в сообщении на сайте компании Moderna.

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Израиль – третье государство, которое одобрило использование этой вакцины и первое за пределами Северной Америки. В декабре США и Канада тоже разрешили использовать препарат.

К слову, в компании надеются, что вскоре вакцина получит разрешение и на других рынках. Сейчас возможность поставки вакцины рассматривают в Евросоюзе, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.

Что известно о вакцинации от COVID-19 в Израиле