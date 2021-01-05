В Израиле одобрили использование вакцины Moderna от коронавируса
Израиль разрешил использование вакцины против коронавируса от компании Moderna. В Министерстве здравоохранения страны согласовали поставки 6 миллионов доз.
Ожидают, что первые поставки доз начнут в скором времени. Об этом говорится в сообщении на сайте компании Moderna.
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Израиль – третье государство, которое одобрило использование этой вакцины и первое за пределами Северной Америки. В декабре США и Канада тоже разрешили использовать препарат.
К слову, в компании надеются, что вскоре вакцина получит разрешение и на других рынках. Сейчас возможность поставки вакцины рассматривают в Евросоюзе, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.
Что известно о вакцинации от COVID-19 в Израиле
- В Израиле уже вакцинировали более миллиона человек.
- Более 40% людей старше 60 лет получили первую дозу вакцины от BioNTech и Pfizer.
- Однако впоследствии в стране отложили запись на вакцинацию, чтобы выдать вторые дозы тем, кто уже сделал прививку. Дело в том, что власти не уверены, хватит ли количества препарата.
- Кстати, в стране есть несколько случаев смертей после вакцинации. Однако местные медики считают, что это не связано с прививкой.
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